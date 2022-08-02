佩洛西抵台后发表声明：美国继续反对改变现状的单边努力

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当地时间8月2日晚，美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）所乘坐的专机抵达台北松山机场。身穿粉红色西服的佩洛西及随行人员走下专机，接受前来接机的台方官员和美国在台协会代表的欢迎。

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在佩洛西所乘坐的专机落地不久后，佩洛西的官方推特账号发表了声明。据了解，该声明的题为：“佩洛西和国会代表团就访问台湾发表声明”。

该声明写道：“议长南希·佩洛西和国会代表团成员在抵达台湾后发表了这份声明。这次访问是25年来美国众议院议长对台湾的首次正式访问。我们的国会代表团对台湾的访问尊重了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。”

该声明称：“我们的访问是我们对印太地区，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本的更广泛的访问的一部分，重点是相互安全、经济伙伴关系和民主治理。我们与台湾领导人的讨论将集中在重申我们对我们伙伴的支持和促进我们的共同利益，包括推进一个自由和开放的印太地区。美国对台湾2300万人民的声援今天比以往任何时候都更重要，因为世界面临着专制和民主之间的选择。”

该声明称：“我们的访问是几个国会代表团访问台湾的其中之一——它决不违背美国在1979年《台湾关系法》、美中联合公报和六项保证指导下的长期政策。美国继续反对改变现状的单边努力。”

声明写道：“