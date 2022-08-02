布林肯：议长访台已有先例，美国的一中政策及对台支持均未改变

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月1日在纽约向媒体表示，如果美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)决定访问台湾，而中方制造某种危机或加剧紧张局势，“北京将负完全责任”。他强调，美国众议院议长和国会议员访问台湾是有先例的。白宫方面重申，美国的“一个中国”政策，及对台支持并没有改变。

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布林肯周一在纽约联合国总部大楼参加了《不扩散核武器条约》审议会议，并在大会上发表演说。他在会后依照惯例接受了多家媒体的联合访问。期间，布林肯发言表示：“关于台湾，因为我知道今天每个人都在想着这个问题，我想重申，议长没有确认任何旅行计划。而这是由议长和她的工作人员来做的（决定）。因此，我们不会对她的行程中的站点进行评论或猜测。”

布林肯补充说：“我们从一开始就很清楚，她将做出自己的决定，国会是一个独立的政府机构。我们的宪法体现了权力分立。鉴于我们（美中）超过40年的外交关系，这一点对中华人民共和国（PRC，以下简称中国）来说是众所周知的。议长有权访问台湾，以前有一位众议院议长访问过台湾，没有发生任何事件，许多国会议员也是如此，包括今年。”

布林肯称：“世界已经看到美国政府非常清楚地表明，我们的‘一个中国’政策没有任何改变，没有任何改变——当然，这是以《台湾关系法》、美中三个联合公报以及（对台）‘六项保证’为指导。我们已经说过，而且我们已经反复说过，我们反对任何一方对现状的任何单方面改变。我们已经说过，我们不支持台湾独立。我们也说过，我们期望两岸的分歧能通过和平方式解决。”

布林肯称：“我们已经在最高层直接向中国传达了这一点，包括最近在上周拜登总统和习主席的电话中。美国国家安全顾问、国务卿和国防部长、参谋长联席会议主席也在最近的多次高级别谈话中向北京非常清楚地表明了这一点。”

布林肯称：“简单地说，北京没有理由把符合美国长期政策的潜在访问变成某种危机或冲突，或以此为借口在台湾海峡或周围增加侵略性军事活动。然而，上周末，甚至在佩洛西议长抵达该地区之前，中国就进行了一次实弹演习。中方似乎正在为自己占位，以便在未来几天，也许在更长的时间范围内可能采取进一步措施。”

布林肯称：“中国的这些潜在步骤可能包括军事挑衅，如在台湾海峡或台湾周围发射导弹；打破历史规范的行动，如大规模空中进入台湾‘防空识别区’（ADIZ）。我想你们都知道这个缩写；跨越海峡中线的空中或海上活动；以及可能高度公开的军事演习。”

布林肯补充说：“这也可能包括外交和经济领域的行动，比如北京上个月公开宣称台湾海峡不是国际水道。其中一些行动将继续我们近年来看到的有关趋势线，但有些行动的范围和规模可能会有所不同。”

布林肯称：“我现在想在美国和中国之间进行对比。我们和世界各国都认为升级对谁都没有好处。北京的行动可能会产生意想不到的后果，只会加剧紧张局势。同时，我们的行动没有威胁性，也没有突破新的领域。关于这次可能的访问，哦，顺便说一下，可能的访问存在先例——不会改变现状。而世界应该拒绝任何中国利用它来改变现状的努力。”

布林肯称：“我们不会上钩，也不会叫嚣战争。同时，我们也不会被吓倒。我们将像几十年来一样，继续在西太平洋的海洋和天空活动。我们将继续支持两岸的和平与稳定；当然，（也会）支持台湾；捍卫一个自由和开放的印度-太平洋。而且我们仍将寻求与北京保持沟通渠道。所有这些都是重要的。而所有这些，所有这些都是在维护现状。”

布林肯称：“我们期望看到北京在未来几天继续使用煽动性的言辞和虚假信息。相比之下，美国将以透明方式行事。 我们会站在这里。我们会回答你们的问题。我们会告诉你们事实。我们也致力于与北京保持开放的沟通渠道，正如我所说的。 这不仅是世界对美国的期望，也是对中国的期望。我们鼓励北京也保持这一承诺。”

北京方面，中国外交部发言人华春莹在周二的例行记者会上被记者提问，“昨天，美国国务卿布林肯在参加联合国《不扩散核武器条约》审议会时表示，美国国会是独立、平等的政府机构，美众议长访台有过先例。如佩洛西决定访台，而中方试图制造某种危机或以其他方式加剧紧张局势，那责任将完全在北京。中方对此有何回应？”

华春莹表示：“我想全世界都看得非常的清楚，是美国在采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部的责任。”华春莹还在发言中称：“美方应该放弃任何‘打台湾牌’的企图，言行一致，不折不扣地恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。”