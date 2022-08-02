美国无人机击毙基地组织头目

美国/基地恐怖主义

这位隐藏在喀布尔的本拉登继任者上周末被美国无人机击毙

美国总统拜登8月1日说美国上周末击毙了基地组织头目扎瓦西里。这位隐藏在喀布尔的本拉登继任者，自从在美国发生911恐袭后受到通缉。

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扎瓦西里是911恐怖攻击行动主要策划人之一，在基地组织头目本拉登于2011年被美国特种部队击毙后，扎瓦西里接任成为该恐怖组织头目。

美国无人机在阿富汗当地时间周日7月31日早晨6点多击毙了在喀布尔家中阳台上的扎瓦西里。美国方面的消息显示无人机发射的两枚导弹没有携带炸药，只有扎瓦西里本人被打死。

美国总统拜登随后表示，不管你藏在哪里，如果你对我们的人民构成威胁，美国将找到你。

白宫方面消息当地美国人没有参加该行动。

美国媒体消息今年发现扎瓦西里这位基地组织头目的行踪。从5月美国军方已经开始准备本次行动，随后美国总统在7月授权执行。

今年71岁的扎瓦西里在2011年本拉登被击毙后接任，受到美国通缉。埃及人扎瓦西里学医出身，参加过多个恐怖袭击，包括在97年埃及的卢克索空袭，纳米比亚美国大使馆恐袭等。

塔利班在一份声明中谴责这次攻击，说这是公然违反了国际准则和多哈协定。而此前在2020年塔利班与西方签署的多哈协议承诺不在阿富汗窝藏恐怖分子。

美国去年从阿富汗撤军，塔利班迅速掌控了阿富汗政权。