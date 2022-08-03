佩洛西访台：刘锐绍料美中获利不会开战 《纽时》专栏批时机最差
发表时间：
美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵达台北，成为25年来踏足台湾的最高级别美国政要，触动中国神经，除禁止一百多种台湾货品入口外，解放军更由明天开始，环台军演五天。香港的中国时事评论员刘锐绍认为，佩洛西访台，中美双方均会从中取利，但台湾日后须面对大陆日后更大压力，难以像1996年台海导弹危机后恢复平静。不过，美国《纽约时报》专栏作家费德曼(Thomas Friedman)则撰文指，佩洛西在俄乌战争未息之际访台，犯下战略重大失误，极为鲁莽。
由亲中《文汇报》资深记者转为时事评论员的刘锐绍，今(3日)在《明报》撰文，指佩洛西访台是「本小利大」的政治生意，认为根据美国的盘算，佩洛西此行虽会影响中美关系，但不会严重影响，因为「双方各有所难、各有所需，对对方亦各有所求」尽管中国大陆声色俱厉，但「不会及不能趁机『解放台湾』」，军事行动只是展现实力和意志的手段。相反，此行会有利美国民主党在年底的中期选举选情，并可让美国官员乘机暴露「中国的野性」。
他相信，美国不会支持「台独」，因为这不利美国打「台湾牌」，而佩洛西此行亦将可达到强化美国和亚洲多国联系的预期目的，客观而言，是次访台只是一种干扰战、舆论战，或者加强布局的「制敌前哨战」，尚未到中美对决的时候。
大陆方面，刘锐绍认为，北京可化被动为主动，从中取利，例如让中共党总书记习近平藉此在「二十大」前进一步凝聚和巩固其核心和领袖地位，以及强化其在军中的统帅地位。他引述一般认为的大陆沙盘推演指出，只要大陆对佩洛西访台摆出强硬姿态和行动，并将之掌控在「亮剑、擦枪而不过火（指伤害美国具体利益）」的程度，那已是「伸张正义和民族尊严，显示统一祖国钢铁意志」的表现，有利日后北京对台采取更强硬行动。
他估计，美国今次可能是利用「台湾牌」来促使大陆在其他问题上配合美国，其中一个推断是，「美国和西方在对付俄罗斯问题上可能有新动向，要求中国调整对俄行动」，例如不对俄提供间接经济和策略支持。
刘锐绍认为，台湾人可能最无奈，因为她须面对大陆日后更大的压力，北京突然禁止台湾一百多项食品进口，便是惩罚的信号。对于两岸能否像1996年台海导弹危机之后恢复平静，「不能有过高期望；相反，摩擦还会增加」。
同样是由记者演变成评论者的《纽时》专栏作者费德曼则从美国角度在佩洛西访台前撰文，指若果她执意访台，那将是「无比鲁莽、危险且不负责任的举动」。
他认为，佩洛西的做法不会有任何好结果，台湾不会因为这种只有象征意义的访问而变得更安全或更繁荣，还可能因此招致许多恶果，包括大陆的军事响应；若此，美国可能同时陷入与拥有核武器的俄罗斯和中国大陆的间接冲突，而欧洲盟友将不会帮忙。
费德曼指出，国际社会眼下的主要目标是乌克兰，但俄乌战争远未结束，佩洛西此行却须冒着与中国起冲突的风险，时机实在是「糟到不能再糟了」因为不能同时与两个超级大国进行两线作战，是地缘政治最基本的原理。
不过，他与刘锐绍一样，认为佩洛西此行有利习近平在「二十大」争取连任，让习转移人们对疫情清零政策、房地产泡沫化、金融危机与庞大政府债务的注意力。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅