佩洛西访台：刘锐绍料美中获利不会开战 《纽时》专栏批时机最差

台湾/美国

台湾总统蔡英文在台北的总统府与来访的美国众议院议长佩洛西会晤

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵达台北，成为25年来踏足台湾的最高级别美国政要，触动中国神经，除禁止一百多种台湾货品入口外，解放军更由明天开始，环台军演五天。香港的中国时事评论员刘锐绍认为，佩洛西访台，中美双方均会从中取利，但台湾日后须面对大陆日后更大压力，难以像1996年台海导弹危机后恢复平静。不过，美国《纽约时报》专栏作家费德曼(Thomas Friedman)则撰文指，佩洛西在俄乌战争未息之际访台，犯下战略重大失误，极为鲁莽。

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由亲中《文汇报》资深记者转为时事评论员的刘锐绍，今(3日)在《明报》撰文，指佩洛西访台是「本小利大」的政治生意，认为根据美国的盘算，佩洛西此行虽会影响中美关系，但不会严重影响，因为「双方各有所难、各有所需，对对方亦各有所求」尽管中国大陆声色俱厉，但「不会及不能趁机『解放台湾』」，军事行动只是展现实力和意志的手段。相反，此行会有利美国民主党在年底的中期选举选情，并可让美国官员乘机暴露「中国的野性」。

他相信，美国不会支持「台独」，因为这不利美国打「台湾牌」，而佩洛西此行亦将可达到强化美国和亚洲多国联系的预期目的，客观而言，是次访台只是一种干扰战、舆论战，或者加强布局的「制敌前哨战」，尚未到中美对决的时候。

大陆方面，刘锐绍认为，北京可化被动为主动，从中取利，例如让中共党总书记习近平藉此在「二十大」前进一步凝聚和巩固其核心和领袖地位，以及强化其在军中的统帅地位。他引述一般认为的大陆沙盘推演指出，只要大陆对佩洛西访台摆出强硬姿态和行动，并将之掌控在「亮剑、擦枪而不过火（指伤害美国具体利益）」的程度，那已是「伸张正义和民族尊严，显示统一祖国钢铁意志」的表现，有利日后北京对台采取更强硬行动。

他估计，美国今次可能是利用「台湾牌」来促使大陆在其他问题上配合美国，其中一个推断是，「美国和西方在对付俄罗斯问题上可能有新动向，要求中国调整对俄行动」，例如不对俄提供间接经济和策略支持。

刘锐绍认为，台湾人可能最无奈，因为她须面对大陆日后更大的压力，北京突然禁止台湾一百多项食品进口，便是惩罚的信号。对于两岸能否像1996年台海导弹危机之后恢复平静，「不能有过高期望；相反，摩擦还会增加」。

同样是由记者演变成评论者的《纽时》专栏作者费德曼则从美国角度在佩洛西访台前撰文，指若果她执意访台，那将是「无比鲁莽、危险且不负责任的举动」。

他认为，佩洛西的做法不会有任何好结果，台湾不会因为这种只有象征意义的访问而变得更安全或更繁荣，还可能因此招致许多恶果，包括大陆的军事响应；若此，美国可能同时陷入与拥有核武器的俄罗斯和中国大陆的间接冲突，而欧洲盟友将不会帮忙。

费德曼指出，国际社会眼下的主要目标是乌克兰，但俄乌战争远未结束，佩洛西此行却须冒着与中国起冲突的风险，时机实在是「糟到不能再糟了」因为不能同时与两个超级大国进行两线作战，是地缘政治最基本的原理。

不过，他与刘锐绍一样，认为佩洛西此行有利习近平在「二十大」争取连任，让习转移人们对疫情清零政策、房地产泡沫化、金融危机与庞大政府债务的注意力。