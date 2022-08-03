港府破例随中国狠批佩洛西访台 称会配合中国向美国采取措施

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香港特区政府破例就与香港无关的对外事务发言，与中国官方同一口径，「坚决反对并强烈谴责」美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi，台湾译作裴洛西）「窜访」台湾，扬言会「全面配合国家向美国采取的措施」。

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实行「一国两制」的香港，回归中国初期，港府仍按港英年代的标准行事，不会跟随中国「起舞」，但自国家主席习近平上任后，港府先是遣词用字有中国习气，近期的回应更与北京部门看齐，但发言的，仍是与香港有关的事务，例如反驳外国对《港区国安法》的批评、抨击美国禁止香港进口货品使用「香港制造」标签等，然而，就着与香港无关的外交事务发言，佩洛西访台算是先例。

在确认佩洛西抵达台湾后，特首李家超等四位政治班子中最高级的官员和保安局长及港府发言人自昨(2日)晚午夜前三分钟至今日凌晨零时4分的七分钟内连发六份新闻稿，反对和谴责佩洛西访台。

率先发炮的特首李家超用上中国外交部的措词形容，佩洛西今次是「窜访」台湾，公然挑衅「一个中国」原则，严重损害中国主权、威胁台海和平稳定，以及违反国际关系基本准则，对此予以强烈谴责。他续称，港府反「台独」意志坚定，会全力支持北京的中央政府维护国家主权和领土完整。

他和其后发稿的港府发言人同时强调，港府坚决反对任何外部势力干预中国内部事务，「全力支持和配合中央采取的一切必要措施」，坚定维护中国国家主权、安全和发展利益，以及国家尊严。

其后，港府第二把手的政务司司长陈国基、统领财经事宜的财政司长陈茂波、专责检控的律政司司长林定国及保安局长邓炳强先后发稿批评佩洛西访台，当中，陈国基表示，会按照《基本法》、一个中国原则及中央政府处理香港涉台问题的基本原则和政策处理涉台事务；而陈茂波则批评美国着访台转移国内问题和矛盾，是不负责任的挑衅行为，手段卑鄙，认为此举会令区内局势更趋紧张，为全球金融和资产市场带来更大波动和不稳定性，冲击本来已极为脆弱的环球经济。