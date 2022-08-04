尹锡悦休假中与佩洛西通话：携手推动全球全面战略同盟关系向前发展

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被指正在休假中的韩国总统尹锡悦8月4日同到访的美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)通电话时表示，佩洛西此访将成为韩美对朝延伸威慑力的象征。

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据了解，佩洛西此行是美国众议院议长时隔20年后再度访韩，也是佩洛西7年后第二次来到韩国。佩洛西周四与韩国国会议长金振杓举行会谈并共进午餐。据悉，由于佩洛西此次访韩行程与韩国总统尹锡悦的休假日程重叠，所以并未安排双方会晤。

据韩联社报导，韩国国家安保室第一次长金泰孝当天在龙山总统府召开记者会，并介绍尹锡悦和佩洛西的通话内容。当天通话时长约40分钟，双方就外交·国防、技术合作、青年·妇女、气候变化等议题广泛交换意见。

报导指，佩洛西首先对尹锡悦在夏季休假期间抽出时间通电话表示谢意。佩洛西表示，韩美同盟在多个层面都具有重要意义，道义方面也是如此。她提及近期在华盛顿的韩战纪念公园揭幕的阵亡者追思墙，并称两国有义务维护并巩固过去数十年里以无数牺牲换来的和平与繁荣。佩洛西还提议两国携手构建自由、开放的印太秩序。

尹锡悦谈到，曾在5月的韩美首脑会谈上承诺将与美国国会紧密保持合作，携手推动全球全面战略同盟关系向前发展。美国总统拜登（Joe Biden)5月21日在首尔与尹锡悦举行会谈。尹锡悦在两国首脑会后的记者会上表示，双方在会上重申将韩美同盟关系提升至全球全面战略同盟关系的目标，并就具体落实方案深入交换了意见。

据了解，此番尹锡悦还提及佩洛西一行访问韩朝边境板门店共同警备区（JSA）的日程，并称佩洛西议长此访成为韩美对朝威慑力的象征，祈愿美国国会代表团此次亚洲之行圆满结束。尹锡悦呼吁列席的美国众议员们对各自选区旅美韩人予以关注。

值得一提的是，此前有韩国媒体报导称，正在休假的尹锡悦将与佩洛西方面协调见面时间，可能于8月4日接见佩洛西。但韩国总统办公室官员特意否认了这一说法，称双方不曾就此进行沟通。