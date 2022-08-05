俄外长：俄罗斯已准备好与美国讨论换俘问题

俄罗斯/美国/乌克兰

俄罗斯外交部长拉夫罗夫8月5日表示，俄罗斯准备通过两国总统商定的外交渠道与美国讨论交换囚犯的问题。此前，俄罗斯一家法院4日裁决，美国女子职业篮球联赛（WNBA）球星布兰妮·格里纳（Brittney Griner）持有毒品的罪名成立，判处监禁9年，并处以100万卢布的罚款。

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拉夫罗夫周五在柬埔寨举行的新闻发布会上对记者说：“关于在俄罗斯和美国被定罪的人的问题......有一个由总统们商定的特定渠道，无论任何人公开说什么，这个渠道将继续有效。”

拉夫罗夫说：“如果美方决定再次诉诸公共外交，发表沸沸扬扬的声明，说他们现在要采取这样那样的措施，那是他们的事，他们的问题。”

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)7月29日曾与拉夫罗夫通话，敦促他接受美国为取得布兰妮·格里纳和美国前海军陆战队员保罗·惠兰(Paul Whelan)的获释而提出的一个方案。

这次通话是俄罗斯2月底全面入侵乌克兰以来美俄两国外长的首次对话，也是两国自那以后最高层级的接触。

拉夫罗夫周五告诉媒体称：“我们准备讨论这个话题，但要在普京总统和拜登总统商定的渠道框架内进行。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫告诉俄新社称，该外交渠道是在2021年6月美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行的峰会上商定的。“我们正在谈论两位总统在日内瓦的谈话，”佩斯科夫说。

据媒体报导，美方此前提议用现年55岁、在美国监狱服刑25年的，有着“战争之王”等外号的俄军火商维克托·布特（Viktor Bout），交换布兰妮·格里纳和保罗·惠兰，俄美之间一场备受瞩目的换俘谈判正在进行当中。