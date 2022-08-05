白宫周四召见中国驻美大使：美国对北京选择的行动有所准备

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据《华盛顿邮报》8月5日报导，在美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）本周访台，台湾海峡局势急剧升级后，白宫在周四召见了中国驻美大使，谴责北京对台湾的行动升级，并重申美国的“一中政策”并未改变，不希望在该地区出现危机。

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美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby) 在提供给《华盛顿邮报》的一份声明中说：“在中国一夜之间的行动之后，我们把秦刚大使召到白宫，就中华人民共和国（PRC）的挑衅行动与他进行交涉。”该声明补充称：“我们谴责中华人民共和国的军事行动，这些行动是不负责任的，与我们维护台湾海峡和平与稳定的长期目标相悖。"

北京周四对台湾的武力展示包括向海里发射弹道导弹和在该岛周围进行军事演习。据台方介绍，解放军向其东北和西南沿海海域发射了11枚弹道导弹，日本官员说有5枚中国导弹落入日本的专属经济区(EEZ)。

报导指，白宫在召见中还向秦刚重申，希望保持所有的沟通渠道畅通，美国的“一中政策”没有任何改变。但白宫方面也强调，拜登政府认为北京的行动是不可接受的，并将在印太地区坚持美国的价值观。

据一位不愿透露姓名的白宫官员说，这次会议是秦刚与美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）之间的会晤，该消息人士不愿透露双方私下的谈话细节。

据约翰·科比介绍，白宫向秦刚强调了七国集团（G7）外长和欧盟高级代表“就维护台湾海峡两岸的和平与稳定”发表的一份声明，该声明强调：“没有任何正当理由以访问为借口在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。”

报导指，白宫还对东盟10国外长发表的相关声明表示支持，该声明呼吁各方缓和紧张局势并进行对话。约翰·科比称：“我们再次明确表示，正如我们在最高级别私下和公开所做的那样。我们的一个中国政策没有任何改变。我们还明确表示，美国对北京选择的行动有所准备。”

约翰·科比补充说：“我们不会寻求也不希望出现危机。同时，我们不会被阻止在符合国际法的情况下在西太平洋的海洋和天空活动，就像我们几十年来所做的那样——支持台湾并捍卫一个自由和开放的印度-太平洋。”

白宫官员说，几乎所有拜登的国家安全团队的高级成员都曾私下里对佩洛西的这次旅行及其时机表示过深深的保留。他们尤其担心，因为美中关系已经很紧张，而华盛顿正在寻求中国在俄乌战争和其他事务上的合作。

在周四白宫的新闻发布会上，约翰·科比向媒体表示，美国正在对中方的行动作出回应。

约翰·科比说：“美国对北京选择的行动有所准备。我们不会寻求，也不希望出现危机。同时，我们不会被阻止在符合国际法的情况下在西太平洋的海洋和天空活动，就像我们几十年来所做的那样——支持台湾并捍卫一个自由和开放的印度-太平洋。”

约翰·科比补充说：“为此，奥斯汀部长（Lloyd Austin）今天已经指示，‘罗纳德·里根’号航空母舰（USS Ronald Reagan）及其打击群中的舰艇将继续驻扎在该地区，以监测局势。我们将在未来几周内通过台湾海峡进行标准的空中和海上过境，这也符合我们捍卫海洋自由和国际法的长期方针。”

约翰·科比说：“而且，我们将采取进一步措施，表明我们对我们在该地区的盟友的安全的承诺，这包括日本。北京的行动令台湾、我们和世界各地的伙伴都感到关切。”