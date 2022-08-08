布林肯将揭美国非洲战略面纱?
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美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）现已开始其任内的第二次非洲访问行程。在本次出访的首站南非，布林肯周一行程的看点将是在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）。他将主持两国双边战略对话。美国国务卿之后还计划前往刚果民主共和国和卢旺达访问。
据本台法广RFI法文网报导，正在南非访问的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）按计划周一要在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）的大学发表演讲，并与南非外长潘多尔夫人（Naledi Pandor）会晤，举行美国与南非的双边战略对话。
美国国务卿布林肯本次非洲之行为何选择南非作为第一站？就此，位于南非约翰内斯堡（Johannesburg）的非洲美国研究中心（Centre Africain des études américaines ）的副主任M.Wekesa接受了本台法广RFI约翰内斯堡（Johannesburg）记者克莱尔(Claire Bargelès)的采访。
南非对乌克兰问题的立场看法独立 -
南非研究美国问题的这名专家分析说，自祖马总统（Jacob Zuma）开始，南非更加靠近中国和俄罗斯。尽管，这个国家与西方，尤其是美国总是保持着良好关系。南非也是“金砖国家”（BRICS）的盟国之一。他认为，美方顾问寻求重新定义和重新启动关系。不要忘了，南非就乌克兰的立场是，认为俄罗斯不应该被谴责。必须找到一种外交解决办法。布林肯应该会揭开美国非洲战略的面纱。
另外，本台法广RFI法文网报导指出，美国国务卿布林肯08月07周日访问了距离南非经济中心约翰内斯堡（Johannesburg）不远的索韦托（Soweto）。南非之后，美国国务卿预计还将前往刚果民主共和国，卢旺达访问。
.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.
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