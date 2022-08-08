布林肯将揭美国非洲战略面纱?

非洲时事 / 地缘政治

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）现已开始其任内的第二次非洲访问行程。在本次出访的首站南非，布林肯周一行程的看点将是在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）。他将主持两国双边战略对话。美国国务卿之后还计划前往刚果民主共和国和卢旺达访问。

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据本台法广RFI法文网报导，正在南非访问的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）按计划周一要在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）的大学发表演讲，并与南非外长潘多尔夫人（Naledi Pandor）会晤，举行美国与南非的双边战略对话。

RFI Image Archive / Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Afrique du Sud le 7 août 2022, première étape d'une tournée africaine qui le conduira en République démocratique du Congo et au Rwanda. Une tournée qui vise à contrecarrer l'influence de la Russie et de la Chine sur le continent africain. REUTERS - POOL / RFI Image Archive

美国国务卿布林肯本次非洲之行为何选择南非作为第一站？就此，位于南非约翰内斯堡（Johannesburg）的非洲美国研究中心（Centre Africain des études américaines ）的副主任M.Wekesa接受了本台法广RFI约翰内斯堡（Johannesburg）记者克莱尔(Claire Bargelès)的采访。

南非对乌克兰问题的立场看法独立 -

南非研究美国问题的这名专家分析说，自祖马总统（Jacob Zuma）开始，南非更加靠近中国和俄罗斯。尽管，这个国家与西方，尤其是美国总是保持着良好关系。南非也是“金砖国家”（BRICS）的盟国之一。他认为，美方顾问寻求重新定义和重新启动关系。不要忘了，南非就乌克兰的立场是，认为俄罗斯不应该被谴责。必须找到一种外交解决办法。布林肯应该会揭开美国非洲战略的面纱。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Antony Blinken a visité un lieu de mémoire des émeutes de Soweto dimanche 07 août 2022. Ici, Secretary of State Antony Blinken and Antoinette Sithole, the sister of the late Hector Pieterson, right, lay a wreath at the Hector Pieterson Memorial in Soweto, South Africa, Sunday, Aug. 7, 2022. (illustration) AP - Andrew Harnik / RFI Image Archive

另外，本台法广RFI法文网报导指出，美国国务卿布林肯08月07周日访问了距离南非经济中心约翰内斯堡（Johannesburg）不远的索韦托（Soweto）。南非之后，美国国务卿预计还将前往刚果民主共和国，卢旺达访问。

RFI Carte Archive / Afrique du Sud. 存档地图 / 南非 RFI Carte Archive

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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