海湖庄园遭FBI突击搜查，媒体说是为阻止特朗普2024参选总统

美国总统大选

联邦调查局（FBI）周一突然搜查了前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩海湖庄园的家，并撬开一个保险箱。《纽约时报》引述两名熟悉调查的人士话称，搜查的重点是特朗普离开白宫时带走的文件；这次大动作搜查，是为阻止特朗普2024年再次参选总统。

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海湖庄园遭到搜索的消息周一晚间传出，引起媒体热议。民主党全国委员会法律顾问艾利亚斯(Marc Elias)在推特发文：为何这次搜查行动可能成为美国政坛的重磅炸弹？他指出：美国法典第18章2071节写道：任何人持有政府机密文件、活动纪录、名册、档案、文稿等，蓄意且以非法手段隐瞒、移除、更改、消灭、伪造或销毁，将面临罚款或三年以下刑责，并将因此遭到撤职，失去再度担任任何美国公职的资格。

国家档案馆1月份发现，特朗普离任时从白宫将15个装有政府文件、纪念品、礼物和信件的箱子，带回海湖庄园。这些箱子里有受《总统档案法》( Presidential Records Act)约束的文件，1978年制定的《总统档案法》规定，某些总统级档案必须移交国家档案馆存档。国家档案馆表示，特朗普卸任后带到海湖庄园的文件当中，包括有关国家安全的机密档案。

美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士的消息称，搜查于周一凌晨开始，执法人员目标集中在特朗普办公室和个人宿舍所在区域。

CNBC电视网援引前联邦检察官马里奥蒂(Renato Mariotti)的话称，这是针对前总统的第一次此类搜查，尚不清楚是否为刑事指控的前奏。这在美国历史上还没有先例。