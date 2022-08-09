特朗普称美国联邦调查局对其海湖庄园进行突击搜查

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美国前总统特朗普（Donald Trump）于当地时间周一晚间通过声明表示，联邦调查局当天对其位于佛罗里达州的海湖庄园进行了搜查。据美国有线电视新闻网（CNN）引述三名知情人士的话报导，美国联邦调查局的探员依照搜查令对海湖庄园进行搜查，作为在特朗普下台后对可能被带到当地的总统文件，包括机密文件处理情况调查的一部分。

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特朗普发表的声明称：“这是我们国家的黑暗时期，因为我美丽的家，位于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园，目前正被一大群联邦调查局特工围困、突袭和占领。像这样的事情以前从未发生在美国总统身上。”

特朗普称：“经过与相关政府机构的合作，这次对我家的突击搜查没有必要，也不合适。这是检察机关的不当行为，是司法系统的武器化，是激进左翼民主党人的攻击，他们极度不希望我在2024年竞选总统，特别是根据最近的民意调查，他们同样会在即将到来的中期选举中不惜一切代价阻止共和党人和保守派。这样的攻击只可能发生在破碎的第三世界国家。”

特朗普称：“可悲的是，美国现在已经成为这些国家之一，其腐败程度前所未见。他们甚至闯入了我的保险箱。这和水门事件有什么区别呢，水门事件中，特工人员闯入了民主党全国委员会？现在，正好相反，民主党人闯入了美国第45任总统的家。”

据了解，这次对海湖庄园的突击搜查是在美国政客新闻网（Politico）报导，前联邦检察官约翰·罗利(John Rowley)律师目前正代表特朗普与美国司法部，就该部门对2021年1月6日国会山骚乱事件的调查相关的行政特权问题进行会谈后数小时进行的。

据CNN报导，FBI探员在执行搜查令时，特朗普本人不在佛罗里达。据一位熟悉此事的消息人士说，搜查是在当地时间周一清晨开始的，执法人员似乎集中在海湖庄园俱乐部中特朗普的办公室和个人起居所在的区域。

美国司法部拒绝向CNN发表评论，白宫也是如此。一位白宫官员说，白宫没有收到关于搜查的通知。美国司法部有两项已知的与特朗普有关的正在进行的调查，一项是关于2020年总统大选和国会山骚乱事件，另一项涉及机密文件的处理问题。

据一位熟悉此事的消息人士说，今年4月和5月，特朗普在海湖庄园的助手接受了联邦调查局的面谈，作为调查总统文件处理情况的一部分。