滨田靖一再次成为日本防卫大臣

滨田靖一

8月10日，日本首相岸田文雄改组内阁，19名阁员当中，新任防卫大臣滨田靖一7月曾访台湾，中央社加以介绍。

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在刚出台的岸田新内阁当中，防卫大臣滨田靖一备受关注。岸田表示，之所以要尽速改组内阁，主要是要因应“有事”（有紧急状况），包括乌克兰局势、台湾海峡局势、物价飙涨等经济议题。而滨田上个月底才与前防卫大臣石破茂担任共同团长率领“思考日本安全议员联盟”团访台。

中央社说：本月4日至今天，民进党籍立委、立法院亚东国会议员友好协会会长等立委组团访日，10日上午在离日前向驻日台媒发表此行成果。访日团副团长何志伟表示，上个月底在台北与滨田靖一互动，感觉滨田是一位很温暖的人，曾留学美国，国际观很扎实，所以在沟通时，感觉滨田吸收重点的能力强。何志伟还说，与滨田一行享受故宫文物意象的台湾美食时，滨田说食物造型美到捨不得吃，想打包带回日本。

滨田的父亲滨田幸一（1928至2012年），在当众议员时是日本政坛的“暴坊”（武斗派），退出政坛后，常上艺人北野武的节目当名嘴，还自称是“恶党党干事长”。有别于父亲的形象，滨田靖一不喜欢与媒体打交道，名气不如同样于1993年首度当上众议员的安倍晋三、岸田文雄等人。

不过，滨田在2003年小泉内阁时担任防卫厅副长官、当时防卫厅长官是石破茂。滨田于2008至2009年麻生内阁时担任防卫大臣，是国会议员“新防卫族”（新国防族）的核心成员，与石破茂联手处理有关“有事”法制等议题。

滨田还与当年还是参议员、这次内阁改组连任外务大臣的林芳正等同僚议员组成一个名为“Gi！nz”（发音ginz）的乐团。团员自认是披头四乐团（The Beatles）世代”，认为政治人物有时候与其发表很八股的长篇大论演说或发给人家硬梆梆内容的手册，倒不如透过摇滚乐等宣传政治理念，这样较平易近人。这支乐团有时进行慈善义演募款捐给弱势团体，也推广骨髓银行的普及。

岸田新内阁当中，女性阁员仅2人，其中一位就是担任经济安保大臣的高市早苗。在阁僚接待室的席次当中，高市将被安排坐在首相岸田的左邻位置，是内阁第2号人物，岸田的右邻位置则是连任的外务大臣林芳正。

高市去年年底接受前首相安倍晋三的大力推荐，参选日本执政党自由民主党（自民党）党总裁选举，与岸田、当时担任行政改革大臣的河野太郎角逐总裁职位，等于是争取首相宝座。在选战期间，她提出“首位女性首相诞生！”的口号，还与总统蔡英文举行视讯对谈。

这场党总裁选举由岸田胜出，高市被任命为自民党政调会长，成为自民党4大高层主管之一。她负责众议院大选的政见有关外交的政策，明确载入欢迎台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）、以观察员身分参与世界卫生大会（WHA）的政策。

高市早苗去年12月接受日本李登辉之友会之邀以“台湾与日本安全保障”为题演说指出，因应台湾海峡危机，美日应先拟定共同作战计画，志同道合国家应尽速建立包含台湾在内的多国间合作体制。上个月24日她再度接受日本李友会之邀，以“经济安全保障”为题发表对台日关係的看法。

针对已故前首相安倍晋三前年12月所说的“台湾有事就是日本有事”，高市早苗认为，在国防上、经济安全保障上确实如此。她强调：“台日友情要深化，进行各种资讯交换，国防方面、经济安保方面台日都应互相扶持。绝对不能让台湾变成第二个香港。”