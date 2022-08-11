日本民调：反对政府为安倍办国葬的人为百分之四十七

日本民调

日本时事社11日公布8月上旬的最新民调显示，对日本政府决定将于9月27日以公款为前首相安倍晋三举行国丧一事，反对者占到47.3%，赞成者占30.5%，表示“不清楚”者占22.2%。

广告 继续浏览后续

中央社报道：该民调是在8月5至8日之间进行，针对日本全国18岁以上2000名男女进行个别面谈方式进行，有效回收率60.0%。由于首相岸田文雄10日刚进行内阁改组，因此这项民调并没反映出对岸田改组后内阁的评价。

调查中，赞成政府办安倍国丧的民众当中，执政联盟自民党、公明党的支持者分别有52.4%和44.1%。在野党支持者回答反对办安倍国丧的民众几乎都超过半数，其中，最大在野党立宪民主党的支持者有75.9%、日本维新会的支持者有63.0%反对政府办安倍国丧。无党派人士反对办安倍国丧者有51.0%。

民众还被问及有关宗教团体“世界和平统一家庭联合会”（原称统一教）与政治人物之间的关係是否需厘清一事，民调显示回答“有必要”者占77.3%、回答“没必要”者占11.0%。不论是哪一政党的支持者认为有必要厘清关係者都超过7成。

调查显示，岸田内阁的支持率为44.3%，比上个月民调结果减少了5.6个百分点。不支持率为28.5%，比上个月民调结果增加了8.5个百分点，不支持率是去年年底岸田内阁上台以来的新低纪录。

在政党支持率方面，自民党24.3%，比上次民调减少了2.2个百分点。立宪民主党4.8%，比上次民调减少了0.7个百分点，公明党2.8%、共产党1.8%、国民民主党1.3%、令和新选组1.2%、参政党0.6%、NHK党0.4%、社民党0.2%。无政党倾向者56.3%。

日本首相岸田文雄10日进行内阁改组，共同社在10日和11日实施全国紧急电话民调结果显示，有关“统一教”与自民党国会议员之间的关係，认为自民党及自民党所属的议员“说明不够充分”者多达89.5%；认为“说明很充分”者仅占6.9%。

日本共同社民调显示，岸田内阁支持率54.1%，比上次于7月30、31日实施的民调增加3.1个百分点。岸田内阁的不支持率为28.2%。