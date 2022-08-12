美中首脑据报或于11月在东南亚举行面对面会谈

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据《华尔街日报》8月12日引述熟悉筹备工作的消息人士的话报导，中国官员正在制定中国领导人习近平11月访问东南亚，并与美国总统拜登（Joe Biden）举行面对面会谈的计划。报导称，这将是习近平近三年来的首次国际访问，也是在拜登就任总统后双方的首次面对面会谈。

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报导指，参与筹备工作的官员说，预计习近平将在中共二十大结束后，或出席11月15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团(G20)领导人峰会。官员们说，在参加了巴厘岛的会议后，习近平预计将前往泰国首都曼谷，出席定于两天后举行的亚太经合组织（APEC）峰会。这些消息人士说，准备工作的一部分是为习近平和拜登在这两个峰会之一的间隙进行可能的会晤做准备，这些准备工作仍处于早期阶段，可能会有所变化。

中国外交部在回答《华尔街日报》就中方领导人潜在行程计划的提问表示：“中国支持印度尼西亚和泰国作为两个会议的东道主，并愿意与各方合作，推动会议取得积极成果。”白宫方面则拒绝发表评论。一位白宫官员说，美中两国领导人在最近的通话中讨论了可能的面对面会谈，并同意让他们的团队跟进以理清具体细节。这位官员拒绝提供关于时间或地点的细节。

报导指，习近平最近一次参加外访活动是2020年1月对缅甸进行的国事访问。今年，他曾短暂前往香港，参加在当地举行的庆祝香港回归25周年的纪念活动。消息人士表示，如果这次旅行真的发生，预计习近平将对东南亚地区其他国家进行国事访问，并亲自会见到访国家的领导人，这是为保持双边关系并与他们重建个人联系的更广泛努力的一部分。

消息人士补充说，这样的访问还将帮助展示中国对东南亚地区的关注，美国已经在那里推动制衡中国的影响力。为了对抗中方的影响力，拜登于今年5月在白宫举行了美国东盟特别峰会，他在会议期间宣布了美国对该地区约1.5亿美元的新投资计划，包括绿色能源基础设施、安全和早期疾病检测等领域。

美国国务卿布林肯上周（Antony Blinken）在柬埔寨与东盟10国的外长进行会晤时表示，美方决心“深化和加强”与该地区国家的伙伴关系。