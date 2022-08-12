搜查令显示：特朗普或因违反间谍法而受到调查

美国/政治/司法

《纽约时报》和政客新闻网（Politico）等媒体报导，据8月12日新解封的一份搜查令显示，美国联邦调查人员正在调查前总统特朗普可能违反《间谍法》（the Espionage Act）等三项联邦罪名的行为。目前还没有人被指控犯罪。

广告 继续浏览后续

根据《纽约时报》获得的一份搜查令副本显示，FBI调查人员从特朗普在佛罗里达州的住所海湖庄园移出的文件清单包括标为“最高机密”的材料，该类文件只允许在安全的政府设施中查看。

报导称，执行搜查令的联邦特工这样做是为了调查与违反《间谍法》有关的潜在罪行。该法规定，未经授权保留可能损害美国或帮助外国对手的国家安全信息是非法的；一项美国联邦法律规定，销毁或隐藏文件以妨碍政府调查是犯罪行为；以及另一项与非法移除政府材料有关的法规。

《华尔街日报》稍早报导了搜查令的部分内容和附带从海湖庄园提取的物品清单。FBI特工在8日对特朗普的海湖庄园的搜查中发现并带走了11套涉密文件。

《华尔街日报》的报导称，清单中提到了一套标有“Various classified/TS/SCI的文件”，这些缩写指的是“各种机密/最高机密/敏感信息隔离设施”文件。清单还指出，FBI特工收集了四套“最高机密”文件，三套“秘密”文件和三套“机密”文件。该清单没有提供关于文件内容的更多细节。

这些物品清单伴随着一名联邦法官签发的搜查和扣押令，作为美国司法部公开搜查令和一些辅助材料的一部分而被公布。《纽约时报》发给特朗普的律师的电话和短信没有得到立即回复。

政客新闻网的报导称，搜查令显示，美国联邦执法部门正在调查特朗普删除或销毁记录、妨碍司法公正和违反《间谍法》的行为——这可能包括间谍活动以外的罪行，例如拒绝应要求归还国家安全文件。根据这些法规定罪可导致监禁或罚款。

搜查令的披露是在特朗普公开确认法院授权FBI特工搜查其海湖庄园住所的四天后进行的，不少共和党人就此对FBI进行了猛烈的批评。但今次被公布的搜查令中的细节强调了调查的严重性，对一位前总统不当处理国家涉密文件的空前调查。

特朗普自周一以来一直强调，他已经与美国国家档案馆和FBI的调查人员合作了几个月，这次突击搜查是不必要的升级。但是，经过几轮谈判，美国国家档案馆收回了材料，联邦调查人员却认为特朗普没有归还他所拥有的一切相关文件。

由佛罗里达南区联邦地区法院法官莱因哈特（Bruce Reinhart）于8月5日签署的搜查令显示，有几十件物品被扣押，其中大部分以模糊的术语描述，如“皮装文件盒”、“照片夹”和“手写便条”。清单上的其他物品表明存在涉密材料，将它们描述为 “杂项最高机密文件”和“杂项机密文件”。

当地时间周五下午3点后不久，美国司法部证实，特朗普的律师不会反对公开发布搜查令和基本接收材料，这些材料已经在互联网等媒介上开始广泛流传。

据美国有线电视新闻（CNN）的报导，在被公布的搜查令中确定了美国司法部在调查中所关注的三项联邦罪行。它们包括：“违反《间谍法》的行为；妨碍司法公正；对政府记录的犯罪处理。”列入这些罪行表明美国司法部在搜查中收集证据时有可能调查这些罪行。目前还没有人被指控犯罪。