FBI特工从海湖庄园拿走11套涉密文件，包括最高机密级别文件

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《华尔街日报》8月12日报导指，据该报记者查阅的文件显示，美国联邦调查局（FBI）特工在8日对前总统特朗普的海湖庄园的搜查中发现并带走了11套涉密文件，其中包括一些被标为“最高机密”的文件，这些文件只能在美国政府的特殊设施中存放。

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从海湖庄园中取出的物品清单显示，FBI特工拿走了大约20箱物品、装订成册的照片、一张手写便条和特朗普特赦其盟友罗杰·斯通（Roger Stone）的行政命令。在这三页的清单中，其还包括有关“法国总统”的信息。这份清单包含在一份长达七页的文件中，其中还包括佛罗里达州一名联邦地方法官对海湖庄园签发的搜查令。

报导指，清单中提到了一套标有“Various classified/TS/SCI的文件”，这些缩写指的是“各种机密/最高机密/敏感信息隔离设施”文件。清单还称，FBI特工收集了四套最高机密，三套秘密文件和三套机密文件。该清单没有提供关于文件内容的更多细节。

报导提及，特朗普的律师认为，前总统在离任前使用了行政权力来解密这些材料。虽然总统有权力解密文件，但美国联邦法规规定了解密的相关程序。特朗普本人在周五发表的一份声明中说：“他们（执法人员）随时都可以得到它，这包括很久以前。”声明补充说：“他们所要做的就是提出要求。”

由佛罗里达南区联邦地区法院法官莱因哈特（Bruce Reinhart）签署的搜查和扣押令显示，FBI特工试图搜查“45任（总统）办公室”，以及“所有储藏室和房舍内所有其他由（前总统）及其工作人员使用或可使用的、可存放箱子或文件的房间或区域，包括庄园内的所有结构或建筑。”

根据该文件，FBI特工没有寻求进入搜查海湖庄园会员的私人客房。据熟悉调查过程的人说，特朗普和他的团队没有宣誓口供，宣誓口供将提供有关FBI调查的更多细节。一份宣誓口供将解释政府收集了哪些证据，包括证人，并描述调查人员为什么认为可能发生了犯罪。特朗普的律师要求对从海湖庄园搬走的东西有一个更具体的说明。

据了解，美国政府有三个主要的保密级别。按升序排列，这些级别是“机密”（confidential）、“秘密”（Secret）和“最高机密”（Top Secret）。它们旨在反映一份文件的基本内容被认为有多敏感，这意味着违反更高的分类级别可能会对美国国家安全造成更大的损害。

敏感信息隔离设施（SCI）文件通常保留给军队、有特殊许可的文职人员和在敏感信息设施中工作的承包商，包括那些负责敏感信息设施安全的人员。熟悉此事的人说，随着调查的深入，熟悉海湖庄园所储存文件的人告诉调查人员，除了他们在1月和6月已经收到的文件外，该处可能还有更多敏感文件。目前还不知道存放在海湖庄园的文件是什么时候到达当地的，是在特朗普担任总统期间还是在他离任时。

熟悉讨论情况的人士说，美国现任司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）和FBI官员就是否回应对搜查的批评以及透露多少信息商讨了好几天。加兰最终决定让司法部的工作成果进行自我辩护，并指示该部门要求解封对海湖庄园的搜查令。

在美国，有数百万人持有某种级别的许可，允许他们接触涉密文件，但能接触到“最高机密”级别的人要少得多。虽然情报机构可以将信息解密并向公众发布，但这样做的过程往往很慢，而且可能需要多个情报机构签字确认。

在任总统通常有权单方面解密他或她选择的任何材料，但这种特权很少被使用。特朗普在任职期间有时确实披露了机密信息，包括他在推特上发布了一张显示伊朗太空设施受损的监视卫星图像。

虽然总统有权力解密文件，但美国联邦法规规定了相关的解密程序。华盛顿杜利·闰奇律师事务所的国家安全专业律师迈耶（Dan Meyer）说，必须遵守这些规则，解密才能具有法律效力。

据了解，美国司法部有两项已知的与特朗普有关的正在进行的调查，一项是关于2020年总统大选和国会山骚乱事件，另一项涉及机密文件的处理问题。