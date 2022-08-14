俄外交官：若美国没收俄国资产，将永久损害双边关系

俄罗斯/美国/乌克兰

俄罗斯外交部北美司司长达尔奇耶夫（Alexander Darchiev）在接受塔斯社采访时表示，美国的任何可能查扣俄国资产的行动，都将彻底破坏美俄双边关系。他并称，俄罗斯若被指定为“支持恐怖主义国家”，美俄关系将严重受损，甚至中断。

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报导指，达尔奇耶夫被问及俄方是否正在考虑降低莫斯科和华盛顿之间外交关系的可能性。达尔奇耶夫回答称：“我不想在目前的动荡局势中对什么是可能的，什么是不可能的进行假设性猜测，因为以美国为首的西方人在外交实践中践踏了国际法和绝对禁忌。”

达尔奇耶夫补充称：“在这种情况下，我想提及美国国会目前正在讨论的宣布俄罗斯为‘支持恐怖主义的国家’的立法倡议。如果通过，这意味着华盛顿将不得不踏上不归路，对双边外交关系造成最严重的附带损害，直至降低甚至断绝关系。”他表示，“美国方面已经受到警告。”

据政客新闻网（Politico）7月20日报导，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）已向国务卿布林肯（Antony Blinken）施压，要求其将俄罗斯指定为“支持恐怖主义国家”。佩洛西警告说，如果布林肯不照做，国会将付诸实现。

美国国会将给另一个国家贴上“支持恐怖主义国家”标签的权力交给了国务卿。不过，议员们可以通过国会立法，在无需征求国务卿同意的情况下作出这一指定，从而自行向俄罗斯总统普京进一步施压。

据美国有线电视新闻网（CNN）8月7日报导，一对两党参议员呼吁拜登政府指定俄罗斯为“支持恐怖主义国家”，以回应其对乌克兰的入侵，并表示他们将推动国会通过一项相关立法，无论该法案是否得到总统拜登的支持。

根据美国国务院的说法，“支持恐怖主义国家”的指定“牵涉到其他制裁法律，这些法律惩罚与国家资助者进行某些贸易的个人和国家”，这意味着美国可能不得不扩大其制裁范围，而不是对俄罗斯经济的特定部门进行制裁。目前美国指定的四个“支持恐怖主义国家”是——古巴、朝鲜、伊朗和叙利亚。

此外，自今年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，数十个国家参与了对普京当局发动史无前例的经济、金融与外交制裁，包括冻结在2月24日前价值近6400亿美元的约半数俄国黄金与外汇储备。

包括欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）等西方高官已建议查扣这些遭冻结的俄国储备金，以协助乌克兰日后重建的经费。

达尔奇耶夫在采访中表示：“我们警告美国人，这种行动的有害后果将永久损害双边关系，这既不符合他们的利益，也不符合我们的利益。”