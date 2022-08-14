澳籍记者成蕾被拘两周年 澳外长：我们将继续为她的利益和福祉辩护

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澳大利亚外交部长黄英贤8月13日发表声明称，“我们将继续支持成女士和她的家人，并为成女士的利益和福祉辩护。”2020年8月14日，澳洲政府接获中国官方通知，澳籍公民成蕾被拘留。

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2022年3月31日，中国外交部发言人汪文斌在记者会上介绍称，当天，北京市第二中级人民法院一审不公开开庭审理了澳大利亚籍被告人成蕾为境外非法提供国家秘密一案，成蕾及其辩护律师到庭参加诉讼，目前案件正在审理过程当中，法院将择期宣判。

法新社记者在中国外交部8月12日的例行记者会上提问称：“明天是澳大利亚籍记者成蕾被拘留两周年。我们了解到，她的案子在今年早些时候开庭审理。该案是否已经作出了判决？结果是什么？她是否已被判刑？”

主持当天记者会的汪文斌回答称：“目前案件正在审理过程中，法院将择期宣判。中国司法机关严格依法审理案件，充分保障了成蕾依法享有的各项诉讼权利，尊重并落实了澳方探视、获得通知等领事权。”

就曾担任中国官媒CGTN记者的成蕾被拘留两周年一事，澳洲外长黄英贤周六发表声明称：“今天是澳大利亚公民成蕾在中国被拘留的两周年。今天，我们对成女士的家人表示同情，包括她的两个年幼的孩子，自从她被拘留以来，她就没有与他们联系过。”

黄英贤表示：“2022年3月31日，成女士在北京面临非公开审判。她还没有得知结果。自2020年8月成女士被拘留以来，澳大利亚政府一直呼吁按照国际规范，满足司法、程序公正和人道待遇的基本标准。我们将继续支持成女士和她的家人，并为成女士的利益和福祉辩护。”