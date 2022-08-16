特朗普称FBI从海湖庄园拿走了他的三本护照

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美国前总统特朗普（Donald Trump）8月15日通过其自创社交媒体平台“Truth Social”表示，联邦调查局（FBI）特工日前在对他的海湖庄园住所进行突击搜查时拿走了他的三本护照，其中包括一本过期的护照。美国司法部的一名官员稍后向媒体澄清，被拿走的特朗普护照不在FBI手中并得到归还。特朗普发言人布多维奇(Taylor Budowich)则对此予以否认。

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特朗普周一在他的社交媒体平台“Truth Social”上写道：“哇！在突袭海湖庄园时，他们偷走了我的三本护照（其中一本已经过期），以及其他所有东西。这是对政治对手的攻击，其程度在我国从未见过。第三世界！”

据美国哥伦比亚广播公司和美国全国广播公司记者报导，司法部的一名官员表示，属于前总统特朗普的护照不在FBI手中，并且已经被归还。美国司法部官员还表示，如果FBI在海湖庄园的搜查过程中检索到搜查令中未包含的任何物品，这些物品将被归还。

特朗普发言人布多维奇(Taylor Budowich)随后通过其个人推特发布了疑似来自司法部官员当天的电邮截图。该邮件内容显示，美国司法部获得了特朗普的三本护照，其中两本已经过期，一本是仍在有效期之内的他的外交护照。该部门为此已经通知了特朗普的律师，并正在将这些护照加以归还。

据政客新闻网（Politico）当天报导，尽管这位前总统的办公室没有宣布即将前往他的任何度假地，但多位熟悉计划的人士表示，特朗普一直在积极准备不久后对英国的访问。虽然最终的细节还没有确定下来，但当地官员已经在预期中加强了安全措施，当地的政治家们也在请愿，希望他不要来。

据了解，特朗普一直想在今年夏天晚些时候访问英国，在他那里的高尔夫俱乐部中度过一段时间。