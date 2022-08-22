福奇宣布将在12月卸任公职并不退休：离职的决定是“苦乐参半”

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美国国家过敏症和传染病研究所(NIAID) 所长、NIAID免疫调节实验室主任、白宫首席医疗顾问安东尼·福奇（Anthony Fauci）8月22日发表声明宣布，他将在12月份卸任。美国总统拜登（Joe Biden）随后发表声明，对福奇多年来的政府服务表示感谢。

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现年81岁的福奇自1984年起担任美国国家过敏症和传染病研究所所长，服务过自里根总统以来的7任美国总统。福奇周一通过声明表示，“我今天宣布，我将从国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长和NIAID免疫调节实验室主任的职位以及拜登总统的首席医学顾问职位上卸任。我将于今年12月离开这些职位，去追求我职业生涯的下一个篇章。”

福奇称：“在这么多年的时间里，在这么多的科学和公共卫生挑战中，能够领导NIAID这个非凡的机构，是我一生的荣幸。我为我们取得的许多成就感到非常自豪。在我自己的实验室，在NIAID，在美国国立卫生研究院（NIH）和其他地方，我与无数有才华和有奉献精神的人一起工作，并向他们学习。我向他们表达了我永恒的敬意和感激之情。”

福奇指出：“在过去的38年里，作为NIAID主任，我非常荣幸地在七位美国总统手下工作并为他们提供建议，从里根总统开始，在新出现和重新出现的传染病威胁方面，包括艾滋病毒/艾滋病、西尼罗河病毒、炭疽袭击、大流行性流感、各种禽流感威胁、埃博拉和寨卡等等，当然还有最近的新冠病毒大流行。我特别自豪的是，从拜登总统执政的第一天起就担任了他的首席医学顾问。”

福奇表示：“虽然我正在从我目前的职位上卸任，但我并没有退休。经过50多年的政府服务，我计划在我对自己的领域仍有如此多的精力和热情时，追求我职业生涯的下一个阶段。我想利用我作为NIAID主任所学到的知识，继续推动科学和公共健康，并激励和指导下一代科学领袖，帮助他们为世界面对未来的传染病威胁做好准备。”

福奇称：“在未来的几个月里，我将继续为我目前的职责投入全部精力、热情和承诺，并帮助研究所为领导层的过渡做好准备。美国国立卫生研究院由世界上一些最有才华的科学家提供服务，我毫不怀疑，我将把这项工作交给非常有能力的人。由于科学的力量以及对研究和创新的投资，世界已经能够对抗致命的疾病并帮助拯救全球的生命。我为能够参与这项重要的工作而感到自豪，并期待着在未来帮助继续这样做。”

拜登当天通过声明表示：“在我担任副总统期间，我与福奇博士在美国应对寨卡和埃博拉病毒方面密切合作。我了解到他是一位尽职尽责的公务员，也是一位在我们一些最危险和最具挑战性的公共卫生危机的最前沿磨练了几十年的智慧和洞察力的稳健之士。”

拜登称：“当需要建立一个团队来领导我们的新冠疫情应对措施时，事实上，在我作为当选总统的第一个电话中，我立即要求福奇博士延长他作为我的首席医学顾问的服务期限，以处理我们国家面临的新冠疫情危机。在这个角色中，我可以在一天中的任何时候打电话给他，征求他的意见，因为我们已经处理了这个一代人中唯一的一场大流行病。对这项工作的承诺是坚定不移的，而且他以无与伦比的精神、精力和科学诚信来完成这项工作。”

拜登表示：“随着他离开美国政府的职位，我知道美国人民和整个世界将继续受益于福奇博士的专业知识，无论他接下来做什么。无论你是否见过他本人，他的工作已经触动了所有美国人的生活。我对他的公共服务表示最深切的感谢。美国因为他而变得更强大、更有韧性、更健康。”

福奇周一在采访中向政客（Politico）新闻网表示，离开政府职位是“苦乐参半”，但他也对接下来的工作感到兴奋。“我现在宣布辞职的原因，是因为尽管我已经81岁了，但我认为我是一个相当年轻的人，81岁了，我坚信，只要我有兴奋，有精力，有激情，有健康，谢天谢地，能够在我职业生涯的下一个阶段或几年做一些别的事情，我对此感到兴奋，”福奇说。

据一位拜登政府高级官员说，尽管福奇已经向朋友和同事们发出了今年卸任计划的信息，但实际宣布的时间在白宫内部被严格控制，甚至让一些高级卫生官员感到惊讶。福奇说，在周一宣布之前，他与总统拜登进行了长时间的交谈。

自新冠疫情爆发后，由于病毒起源至今仍未有定论，不少共和党人要求对福奇是否扮演任何相关作用进行调查。特别是随着美国中期选举的临近，民主党选情不被看好，不少共和党人誓言要在中期选举赢得多数后传唤福奇去国会作证。

众议院共和党党鞭斯卡利斯（Steve Scalise）周一发表声明称：“两年多来，国会民主党人拒绝就新冠病毒的起源，或我们的政府可能在财务上参与‘功能增益’研究举行一次听证。当众议院共和党人明年取得多数席位时，这种情况将会改变。很高兴知道，随着他的退休，福奇博士将有充足的时间出现在国会，并在宣誓后分享他对武汉实验室的了解，以及在他的监督下不断变化的指导，导致错误的任务被强加给美国人。”