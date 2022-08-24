美国轰炸在叙利亚境内伊朗支持的民兵营

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美国目前在叙利亚保持数百名兵力，与库尔德人等组成联合军事力量

美国军方表示周二轰炸了在叙利亚东部伊朗支持的民兵训练营，摧毁一些军用设施，但没有说明是否造成人员伤亡。

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美国陆军中东中央司令部军方发言人乔·布奇诺上校今天在新闻稿中说，周二美军轰炸了在叙利亚东部代尔祖尔省的一个由伊朗革命卫队支持的民兵训练营，摧毁多处设施。

伊斯兰革命卫队是伊朗军方一支意识形态武装力量，美国将其列入恐怖组织黑名单。

乔·布奇诺上校指出本次美军主动采取军事行动旨在保护美国军队和盟友伙伴免受攻击，避免军事行动升级而造成更多伤亡。

此前8月15日美国驻叙利亚军事基地附近发生无人机袭击美国领导的反圣战联盟事件，没有造成人员伤亡。

这位美国陆军中东中央司令部军方发言人随后向美国有线新闻电视网证实本次美军轰炸行动摧毁9个储存武器库。

目前叙利亚官方没有证实本次美军轰炸行动。

美国目前在叙利亚保持数百名兵力，与库尔德人等组成联合军事力量，主要驻扎在叙利亚东部油田地区，旨在打击伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”的残余势力。

在美军执行本次轰炸行动的当天，伊朗官方宣布伊朗伊斯兰革命卫队一名将领两天前在叙利亚执行任务时阵亡，但没有公布更多细节。

伊朗表示是应大马士革邀请，在叙利亚部署军队，并且担任顾问工作。