到访阿尔及利亚 马克龙宣布两国将成立历史问题审视委员会

法国/阿尔及利亚/政治

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）8月25日在到访阿尔及利亚首都阿尔及尔时表示，他希望法阿两国关系能翻开“新的一页”，包括开展关于殖民和独立战争历史的联合记忆工作。马克龙在当地时间周四晚宣布将成立一个由法国和阿尔及利亚历史学家组成的关于殖民和阿尔及利亚战争的委员会。马克龙说，这个委员会应该允许“在没有禁忌的情况下审视整个历史时期，从殖民化开始到解放战争，这对我们来说是决定性的。”

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马克龙周四开启了对阿尔及利亚为期三天的访问。他在当晚与阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德·特本（Abdelmadjid Tebboune）出席新闻发布会时表示：“我们有一个共同的过去，它是复杂的、痛苦的，它有时使我们无法着眼于未来。"马克龙呼吁，双方以“极大的谦逊态度”来面对两国间的这段历史。

马克龙说：“我们没有选择过去，我们继承了它，它是连在一起的，我们必须正视过去，承认它，但我们有责任为我们自己和我们的年轻人建设我们的未来。”

马克龙借此机会宣布成立一个“历史学家混合委员会，开放我们的档案，使我们能够审视整个历史时期，这对我们来说是决定性的，从殖民化开始到解放战争”。他补充说，该委员会必须做到“没有禁忌，愿意自由地、历史地、充分地利用我们的档案进行工作。”

马克龙说，双方还将启动一个联合“初创企业孵化器”项目，强调两国在数字领域培养人才。他还建议“制定电影创作和工作室的（联合）方案”，以及开展在这些专业的培训。马克龙指出：“除非有未来的故事，否则就没有未来。”

关于法国向阿尔及利亚人发放签证的微妙问题，马克龙提到愿意为“解决最敏感安全问题”的共同工作。他亦指，但这些讨论将“不妨碍为我们的艺术家、我们的运动员、我们的企业家、我们的学者、我们的科学家、我们的协会、我们的政治领导人调动一个选定的流动性，使我们能够建立更多的共同项目”。

最后，马克龙向马吉德·特本讨论了乌克兰问题，并呼吁阿尔及利亚将“结束乌克兰战争作为一项共同事业”，因为阿尔及利亚一直没有谴责俄罗斯的入侵，并且仍然是莫斯科的亲密伙伴。

马克龙坚称：“这场危机，由俄罗斯发动的这场战争所导致的所有危机，无论是人道主义危机、外交危机、粮食危机还是能源危机，都深刻地破坏了整个地球的稳定，特别是非洲大陆，带来了短缺的风险，我认为我们的责任也是要共同应对这些危机。”

在向媒体发表的声明中，马吉德·特本对双方间“令人鼓舞的会谈结果”表示欢迎，并称这使得 “有希望的前景被勾勒出来”。阿尔及利亚总统强调，巴黎和阿尔及尔决心“向前迈进”，并“加强努力，加强两国之间的关系”。

马吉德·特本提到了几个两国政府间委员会的重新启动，包括高级别委员会（CHN）、法国-阿尔及利亚联合经济委员会、阿尔及利亚-法国战略对话委员会以及加强双方的高级别访问，还计划“加强各个层面的合作和贸易往来”。

阿尔及利亚总统补充说，两位领导人之间的会晤也是“一个讨论区域和国际层面共同关心的安全和政治局势的机会”。马吉德·特本说：“我们交换了意见，特别是关于利比亚、马里、萨赫勒和西撒哈拉的局势，这需要共同努力来巩固该地区的稳定。”