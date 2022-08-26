选举看好的意大利极右领袖也声称要限制中国扩张

乌克兰

意大利9月25日将举行提前议会选举，该国极右翼政党 “意大利兄弟”（Fratelli d'Italia）目前的民意优势受到关注，该党魁梅洛尼（Giorgia Meloni）被认为将成为下任总理，并带领保守联盟执政。梅洛尼25日接受媒体专访表示：她若当选，将持续军援乌克兰，并限制中国在意大利与欧洲的扩张，且无意继续参与“一带一路”计画。

广告 继续浏览后续

中央社报道：梅洛尼在25日刊登的专访中指出，新上任的总理将面临快速变动的国际政治局势，包括俄罗斯与中国双双挑战西方国家。她强调，在她的领导之下，意大利不会成为西方联盟的“脆弱环节”。梅洛尼说，“乌克兰是冰山一角，这冲突的真正目的是企图改写世界秩序。俄罗斯目前声量比较大，而中国比较安静，但它的穿透力正抵达各个角落”。

2019年，意大利成为接受中国一带一路倡议的欧洲国家，当年中共总书记习近平访意期间与时任总理孔蒂（Giuseppe Conte）签署协议但迄今几乎没有成效。梅洛尼因此表示，她并不指望持续这个计画。她直言：“我没有促成中国在意大利或欧洲扩张的政治意愿”，她还点名反对欧洲推动电动交通工具，而该政策将有利于电动车电池制造大国中国。

在乌克兰方面，梅洛尼自称在俄乌战争中是乌克兰的坚定支持者，她没有抛弃目前支持乌克兰的想法，但她的两大主要政治盟友 —“联盟党”（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）和意大利总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi） 都曾质疑过军援基辅的决定。

据报道：极右翼“意大利兄弟党”最早是由二战独裁者墨索里尼的支持者所成立。梅洛尼青少年时期参与政治活动，赞扬墨索里尼为“好政治家”的影片被翻出。对此，梅洛尼向路透社表示，她的想法从90年代就已经改变，并指责批评者不负责任，散布没有根据的恐慌。有欧洲和法国媒体认为：如果梅洛尼与意大利力量党和极右联盟中的贝卢斯科尼结盟获胜，将带来意大利政治的黑暗时期。

移民议题为这次意大利大选主要焦点之一。自2011年起，每年有超过80万名移民抵达意大利，其中大多是从北非乘船而来。梅洛尼希望意大利与土耳其一样，由欧盟支付费用安置难民，避免他们进入欧洲。

“意大利兄弟党”对欧盟的态度曾经历180度大转变。直至2014年，该党还呼吁欧洲单一货币解散，而今却拥护意大利完全加入欧盟整合。但梅洛尼认为：过去意大利政府大多听令于布鲁塞尔，而她会採取更有力的途径。