芯片大佬曹兴诚：民主社会民众应关心制度而不是领导人

台湾/中国

台湾联电前董事长曹兴诚（Robert Tsao）宣布恢复中华民国国籍，表示将与台湾同胞一起对抗中共侵略；对于台湾领导人选，他称，不用选“伟大领袖”，这是“期待威权”，“民主社会的民众应该关心制度，而不是关心领导人”。

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据中央社台北消息，曹兴诚今天9月1日召开国际记者会，身穿防弹衣出席，手拿中华民国身分证表示，他对自己恢复中华民国国籍，非常兴奋。

他表示，回台湾抵抗中共的侵略，不能一点血也不流，必定会有代价；他回来台湾，会死在台湾。他并宣示，“绝对不会活着看到台湾变成另一个香港”。

曹兴诚表示，从中国大陆的清零政策就知道是个“脑残”，“极端极权”、“愚蠢”，并说，对脑残也打不过，不是很奇怪，不要怕。

曹兴诚说，他曾经希望大陆放弃对台武统，能在维持台湾独立地位、主权之下，劝大陆走和平路线，不过，“大陆对香港残酷武力镇压”，让他知道“共产党不能信任，讲的话都是骗术”。

曹兴诚表示，统一永远是帝王的大业、百姓的大难，他还说，“中国人不打中国人”的说法相当可笑、“非常愚蠢”，“不要受骗”。

之前，曹兴诚宣布捐出30亿元新台币用于加强台湾的国防，今天他指出，将资助10亿元推动「黑熊勇士」及「保乡神射」两个计画，希望在3年内，训练出300万名协助防卫的民间勇士（称为黑熊勇士），可以和国军配合，并训练出30万名以上的民间神射手，加强台湾的防卫力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的决心。

至于剩余20亿元的用途，曹兴诚说，其实捐30亿元并不是深思熟虑的计画，是看到共军封锁台湾，非常生气，想出来骂一骂，但是出来骂又没人要听，只好花个30亿元来让人听他骂，至于用途，他会陆续公布。

曹兴诚表示，目标是短期内凝聚台湾防卫力量，如果台湾准备好，中共会越来越不敢打；中共来就把他们歼灭，让他们越晚来打，死得越惨。

对于媒体问及心目中理想的台湾领导人，曹兴诚说，民主社会可贵的是建全的立法、司法及各种民间组织，在制度下每个人都可以发挥自己潜力。

他表示，不用选“伟大领袖”，这是期待威权，民主社会的民众应关心制度，要优良的制度，而不是关心哪个领导人。

对于中天电视台的记者发言提问，曹兴诚不愿回应，说“请不要发问，不要理你、浪费时间”，是记者会现场插曲。