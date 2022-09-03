日本欲加紧量产射程可达中朝的中远程导弹

日本/军事

临近年底，日本各省厅正在全面准备下一财政年度的预算。上个月 31 日，防卫省决定了2023财年预算请求金额，预算总额达到史上最高，为5兆5,947亿日元，在这以上还提出了100项不表示金额，用来强化防御能力的 “要求事项”。

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虽然按照日本的和平宪法（日本宪法第9条）规定，防卫省将数额还控制在GDP 的 1% 左右，但自民党呼吁在 5 年内大幅增加军费，达到北约国家的GDP 2% 以上。

日本方面认为，由于俄罗斯入侵乌克兰和中国对台湾施加军事压力等情况，日本周边的安全保障环境发生了重大变化。

在目前的预算要求中，防卫省已要求开始量产改进型“12型地对舰导弹”，射程约1000公里，并开始量产一种难以拦截的“海岛防御高速滑翔导弹”，在这两项计划都将采用一种不同寻常的方法推进，也就是在研发的同时开始大规模生产。

关于以超过音速五倍飞行的“高超音速导弹”，也将不待发动机等个别部件和技术完成，就开始研究主体，到2031年完成研制的。配备宙斯盾系统的舰艇将取代已在秋田县和山口县部署的陆基拦截导弹系统“陆基宙斯盾”，通过优先采购发动机，将通常建造工期从五年缩短至四年，首艘舰艇将于2027财年年底前投入使用。

之所以进行如此紧迫的开放，是因为日本认为中国在地射导弹方面的能力上已经超越美国。

据说中国有大约900枚射程1000到5500公里的弹道导弹可以打到日本，但日本还没有部署类似射程的导弹，防卫省危机意识强烈，称“日本和中国的导弹能力存在很大差距，给了对方可乘之机”。

防卫省希望量产具有防区外防御能力的导弹，并把这一计划提前3年，当敌人发射导弹时，可以从敌人导弹的射程外对敌人进行攻击。防区外防御能力可以攻击敌方基地，也是为了预防敌人登陆偏远岛屿。如果实现这一点，日本的防卫系统将进入新时代，与美国和韩国的合作将变得更加重要。此外，日本希望拥有全面的导弹防空能力，配备具有迎击能力的高超音速导弹，还将引进攻击型无人机。