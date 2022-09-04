美国特使再度抵访非洲之角

非洲之角 / 地缘政治

美国新任非洲之角(SEHOA)事务特使迈克尔·哈默（Mike Hammer）于09月04日星期天再度出访提格雷战火又燃的埃塞俄比亚。他预计在这一地区停留10来天，至09月15日。哈默此前是美国驻刚果民主共和国（RD Congo）的大使。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）于2022年06月01日对外宣布，委任哈默接管非洲之角特使一职，负责索马里（Somalie）、吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亚（Éthiopie）和厄立特里亚（Érythrée）四国。美国特使哈默上一次出访非洲之角是在一个月前的7月底至8月初。

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据本台法广RFI法文网报道，埃塞俄比亚北部地区的战火仍在危险地燃烧着。这个国家的内战在本周出现了新状况。邻国厄立特里亚参战，打击反叛武装提格雷人民解放阵线（TPLF）。面对这一冲突有再次恶化的风险，国际社会尝试予以周旋。美国现已派出其非洲之角特使(SEHOA)赶赴亚的斯亚贝巴。

美国新任特使重返战火肆虐的埃塞俄比亚 -

本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）于2022年09月03日周六晚发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，美国特使迈克尔·哈默（Mike Hammer）在8月初上一次访问当地时，曾分别会晤了埃塞俄比亚政府和提格雷人民解放阵线（TPLF）。冲突双方的立场当时已经趋于一同坐到谈判桌边。

RFI Image Archive / Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique (Photo d'archive) 存档图片 / 美国：非洲之角(SEHOA)特使迈克尔·哈默（Mike Hammer） AFP - ORLANDO SIERRA / RFI Image Archive

一个月后，美国特使哈默重返这里。他抵达一个如今已处于全面战争之中的埃塞俄比亚。战火施虐已经持续了十天之久。人道主义停火已经完全遭到破坏。有数据显示，两周以来，提格雷周边地区爆发的冲突已造成数以千计的受害者。

美国国务卿批评厄立特里亚在提格雷参战 -

美国特使哈默赴埃塞俄比亚，旨在寻求全面停止敌对活动。美国国务卿布林肯已经表态，谴责厄立特里亚卷入提格雷冲突。

RFI Carte Archive / la Corne de l’Afrique : Ethiopie - Erythrée. 存档地图 / 非洲之角: 埃塞俄比亚和厄立特里亚。 RFI Carte Archive

本台法广RFI法文网报道表示，就提格雷冲突这一危机，西方伙伴国与非洲联盟（UA）的努力至今未果，没能促成双方坐到一起。法国批评非盟（UA）选择的调停人、尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔在解决提格雷危机中的有效性。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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