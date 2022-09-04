非洲之角 / 地缘政治

美国特使再度抵访非洲之角

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RFI Image Archive / Ethiopie : La guerre civile a connu un nouveau tournant cette semaine avec l’entrée dans ce conflit de l’Érythrée au Tigré, contre les insurgés tigréens du TPLF. Ici, un combattant du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), à la périphérie de la ville de Hawzen. (illustration) 存档图片 / 埃塞俄比亚：提格雷战火再燃，厄立特里亚卷入。
RFI Image Archive / Ethiopie : La guerre civile a connu un nouveau tournant cette semaine avec l’entrée dans ce conflit de l’Érythrée au Tigré, contre les insurgés tigréens du TPLF. Ici, un combattant du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), à la périphérie de la ville de Hawzen. (illustration) 存档图片 / 埃塞俄比亚：提格雷战火再燃，厄立特里亚卷入。 © AP - Ben Curtis / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分钟

美国新任非洲之角(SEHOA)事务特使迈克尔·哈默（Mike Hammer）于09月04日星期天再度出访提格雷战火又燃的埃塞俄比亚。他预计在这一地区停留10来天，至09月15日。哈默此前是美国驻刚果民主共和国（RD Congo）的大使。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）于2022年06月01日对外宣布，委任哈默接管非洲之角特使一职，负责索马里（Somalie）、吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亚（Éthiopie）和厄立特里亚（Érythrée）四国。美国特使哈默上一次出访非洲之角是在一个月前的7月底至8月初。

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据本台法广RFI法文网报道，埃塞俄比亚北部地区的战火仍在危险地燃烧着。这个国家的内战在本周出现了新状况。邻国厄立特里亚参战，打击反叛武装提格雷人民解放阵线（TPLF）。面对这一冲突有再次恶化的风险，国际社会尝试予以周旋。美国现已派出其非洲之角特使(SEHOA)赶赴亚的斯亚贝巴。

美国新任特使重返战火肆虐的埃塞俄比亚 -

本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）于2022年09月03日周六晚发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，美国特使迈克尔·哈默（Mike Hammer）在8月初上一次访问当地时，曾分别会晤了埃塞俄比亚政府和提格雷人民解放阵线（TPLF）。冲突双方的立场当时已经趋于一同坐到谈判桌边。

Image RFI Archive - USA - Mike Hammer
RFI Image Archive / Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique (Photo d'archive) 存档图片 / 美国：非洲之角(SEHOA)特使迈克尔·哈默（Mike Hammer） AFP - ORLANDO SIERRA / RFI Image Archive

一个月后，美国特使哈默重返这里。他抵达一个如今已处于全面战争之中的埃塞俄比亚。战火施虐已经持续了十天之久。人道主义停火已经完全遭到破坏。有数据显示，两周以来，提格雷周边地区爆发的冲突已造成数以千计的受害者。

美国国务卿批评厄立特里亚在提格雷参战 -

美国特使哈默赴埃塞俄比亚，旨在寻求全面停止敌对活动。美国国务卿布林肯已经表态，谴责厄立特里亚卷入提格雷冲突。

Image rfi carte - Ethiopie - Erythrée
RFI Carte Archive / la Corne de l’Afrique : Ethiopie - Erythrée. 存档地图 / 非洲之角: 埃塞俄比亚和厄立特里亚。 RFI Carte Archive

本台法广RFI法文网报道表示，就提格雷冲突这一危机，西方伙伴国与非洲联盟（UA）的努力至今未果，没能促成双方坐到一起。法国批评非盟（UA）选择的调停人、尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔在解决提格雷危机中的有效性。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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