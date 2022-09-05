非洲政治 / 人权法律
几内亚:前总统面临被追究刑责
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在西非国家几内亚，2022年09月05日是前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年日。在此之际，有许多几内亚民众接受了本台法广RFI法语记者的采访。其中几内亚律师、该国人权联盟（LIGUIDHO）主席在接受采访时，回答了本台法广RFI « 非洲嘉宾 » (Invité Afrique)栏目记者的提问。
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在几内亚前总统孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年之际，该国人权联盟（LIGUIDHO）负责人在接受本台法语“非洲嘉宾”专栏(Chronique Invité Afrique)采访时表示，孔戴有血罪，应就其行为面对法庭。
几内亚前总统面临司法追究罪责 -
据本台法广RFI法文网2022年09月05日星期一报导，于一年前被推翻的几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月21日以来一直待在土耳其。几内亚司法当局有意追究其刑事责任。
几内亚人权联盟（LIGUIDHO）主席、律师Maître Emmanuel Bamba在接受本台RFI法语记者采访时说，他们认为阿尔法·孔戴先生可以休息一段时间。在适当时机，他应对其行为回答拥有管辖权的法庭。因为有血罪，有经济罪行。在国内，这些罪行不应有罪不罚。
几内亚前总统因病出国接受医疗 -
另据本台法广RFI法文网的另一则报导，几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月04日以来，在其国内面临司法追究。他是因病前往土耳其接受治疗。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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