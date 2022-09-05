几内亚:前总统面临被追究刑责

非洲政治 / 人权法律

RFI Image Archive / Guinée Conakry: ce lundi 05 septembre 2022 est le jour anniversaire du coup d’État militaire qui a chassé du pouvoir le président Alpha Condé. (illustration) 存档漫画图：在西非国家几内亚，2022年09月05日是前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年日。

在西非国家几内亚，2022年09月05日是前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年日。在此之际，有许多几内亚民众接受了本台法广RFI法语记者的采访。其中几内亚律师、该国人权联盟（LIGUIDHO）主席在接受采访时，回答了本台法广RFI « 非洲嘉宾 » (Invité Afrique)栏目记者的提问。

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RFI Photo Archive / Guinée : les Parents d'une victime du régime Alpha Condé. La mère brandit le portrait de son fils, Amadou Diouldé Diallo, qui avait 29 ans lorsqu'il est tombé sous les balles des forces de sécurité en 2013. © RFI - Matthias Raynal

在几内亚前总统孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年之际，该国人权联盟（LIGUIDHO）负责人在接受本台法语“非洲嘉宾”专栏(Chronique Invité Afrique)采访时表示，孔戴有血罪，应就其行为面对法庭。

几内亚前总统面临司法追究罪责 -

据本台法广RFI法文网2022年09月05日星期一报导，于一年前被推翻的几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月21日以来一直待在土耳其。几内亚司法当局有意追究其刑事责任。

RFI Photo Archive / Guinée: des victimes et familles de victimes de la répression du régime d'Alpha Condé au siège du FNDC à Conakry, le 17 mars 2022. © RFI - Matthias Raynal

几内亚人权联盟（LIGUIDHO）主席、律师Maître Emmanuel Bamba在接受本台RFI法语记者采访时说，他们认为阿尔法·孔戴先生可以休息一段时间。在适当时机，他应对其行为回答拥有管辖权的法庭。因为有血罪，有经济罪行。在国内，这些罪行不应有罪不罚。

几内亚前总统因病出国接受医疗 -

另据本台法广RFI法文网的另一则报导，几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月04日以来，在其国内面临司法追究。他是因病前往土耳其接受治疗。

RFI Carte Archive / Afrique : Guinée-Conakry. 存档地图 / 西非国家几内亚 RFI - L.Mouaoued

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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