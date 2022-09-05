Demande de production 2022.09.05 l Nicolas Présentiel midi à Trad Guinée Invité Afrique Extrait Son Me Bamba à LIGUIDHO - Invité RFI

RFI Image Archive / Guinée Conakry: ce lundi 05 septembre 2022 est le jour anniversaire du coup d’État militaire qui a chassé du pouvoir le président Alpha Condé. (illustration) 存档漫画图：在西非国家几内亚，2022年09月05日是前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年日。

Lancement Audio : 在几内亚前总统孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年之际，该国人权联盟负责人在接受本台法语“非洲嘉宾”专栏采访时表示，孔戴有血债，应就其行为面对法庭。

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在西非国家几内亚，2022年09月05日是前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）被军方推翻一周年日。在此之际，有许多几内亚民众接受了本台法广RFI法语记者的采访。其中几内亚律师、该国人权联盟（LIGUIDHO）主席在接受采访时，回答了本台法广RFI « 非洲嘉宾 » (Invité Afrique)栏目记者的提问。

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据本台法广RFI法文网2022年09月05日星期一报导，于一年前被推翻的几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月21日以来一直待在土耳其。几内亚司法当局有意追究其刑事责任。就此，几内亚人权联盟（LIGUIDHO）主席、律师Maître Emmanuel Bamba在接受本台RFI法语记者采访时说，他们认为阿尔法·孔戴先生可以休息一段时间。在适当时机，他应对其行为回答拥有管辖权的法庭。因为有血罪，有经济罪行。在国内，这些罪行不应有罪不罚。

另据本台法广RFI法文网的另一则报导，几内亚前总统阿尔法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月04日以来，在其国内面临司法追究。他是因病前往土耳其接受治疗。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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