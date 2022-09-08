如果中期选举民主党失掉众议院，媒体说佩洛西将寻求出任驻意大利大使

佩洛西

福克斯（Fox）电视商业频道援引消息人士的话说，如果民主党在11月中期选举中失掉众议院，那么联邦众议院议长佩洛西将寻求被提名为下一任美国驻意大利大使。

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报道称，拜登正在为佩洛西保留这一位置，这也是拜登上任以来尚未填补这一职位空缺的原因之一。截止目前，参院已经批准了由拜登提名的101名美国驻外大使，但在任命驻意大利等几个国家的大使方面进展迟缓。

今年早些时候，人们猜测佩洛西的一位盟友及一名华尔街前高管希望获得这一职位，但随着共和党在中期选举赢得众议院多数席位的可能性越来越大，这种猜测已然发生了变化。

目前尚不清楚新一届参议院将对佩洛西的提名作何反应，但消息人士说，议员们对82岁的裴洛西担任大使职务的看法存在分歧和争议。

佩洛西本人尚未就福克斯的报道做出回应，她办公室也未回复福克斯商业频道的置评请求。但佩洛西的新闻发言人哈米尔（ Drew Hamill）日前对英国《每日邮报》称：“议长对这个职位不感兴趣，也没有和白宫的任何人讨论这一问题。”

佩洛西2007至2011年以及2019年至今担任美国国会众议院议长。她自1987年起担任加利福尼亚州旧金山选区国会众议员，至今已是第18个任期。作为民主党人，佩洛西是美国历史上第一位女性众议院议长。

佩洛西本人为意大利裔，她的祖父是意大利移民，父亲是巴尔的摩市首位意大利裔市长。虽然佩洛西的家族早在百年前就已经移民美国，但是却一直和意大利维持着联系。

美国的驻外大使通常并非由职业外交官担任，而是从学者、退休或现任行政官员、社会团体领袖、公司高管、以及名人后代中选任。总统任命驻外大使，常常带有酬庸性质。

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