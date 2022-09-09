英国女王伊丽莎白二世与非洲
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终年96岁的英国女王伊丽莎白二世(Elizabeth II) 一生与非洲有着紧密关联。这是因为，1952年她是在非洲访问途中收到其父亲乔治6世(Georges VI)驾崩消息后继位的。
据本台法广RFI法文网2022年09月08日星期四晚间的报导，英国女王伊丽莎白二世当晚去世，终年96岁。她在今年6月份刚刚庆祝了其继承王位70周年。英国女王伊丽莎白二世(Elizabeth II) 一生与非洲有着紧密关联。这是因为，当年她是在非洲访问途中成为英国女君主的。
英国女王伊丽莎白二世鞠躬尽瘁，死而后已 -
时间回到1952年02月，时年25岁的伊丽莎白公主正在对肯尼亚正式访问的中途。她接到噩耗，父亲乔治6世(Georges VI)因肺癌驾崩，离开人间。这一消息还是由她的夫君希腊王子、爱丁堡公爵菲利普(prince Philip)转告的。
伊丽莎白返回英国后，随即也正式接掌英联邦(Commonwealth)。而实际上，她早就接手了英联邦的事务。极具标志性的事件是她在1947年21岁，出访南非时曾做出承诺，她将终身为英联邦(Commonwealth)这个大家庭效力。
英国女王伊丽莎白二世与时偕行，通权达变 -
作为英联邦(Commonwealth)的女领袖，她曾见证了大英帝国的削弱和非洲的独立运动。尽管如此，伊丽莎白二世(Elizabeth II) 知道要与非洲大陆上的英语国家保持住关系。以最先在1957年获得独立的加纳(Ghana)为例，伊丽莎白二世(Elizabeth II) 很快就在1961年前往访问。
1979年,伊丽莎白二世(Elizabeth II) 不顾当时英国女首相撒切尔夫人(Margaret Thatcher) 的反对，前往赞比亚(Zambie)，在卢萨卡（Lusaka）签署了有关种族主义和歧视的卢萨卡宣言(Déclaration de Lusaka)，在英联邦内受到普遍好评，至今仍得到国际社会的广泛褒扬。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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