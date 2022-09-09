英国女王伊丽莎白二世与非洲

地缘政治/ 伊丽莎白二世(Elizabeth II)

终年96岁的英国女王伊丽莎白二世(Elizabeth II) 一生与非洲有着紧密关联。这是因为，1952年她是在非洲访问途中收到其父亲乔治6世(Georges VI)驾崩消息后继位的。

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据本台法广RFI法文网2022年09月08日星期四晚间的报导，英国女王伊丽莎白二世当晚去世，终年96岁。她在今年6月份刚刚庆祝了其继承王位70周年。英国女王伊丽莎白二世(Elizabeth II) 一生与非洲有着紧密关联。这是因为，当年她是在非洲访问途中成为英国女君主的。

英国女王伊丽莎白二世鞠躬尽瘁，死而后已 -

时间回到1952年02月，时年25岁的伊丽莎白公主正在对肯尼亚正式访问的中途。她接到噩耗，父亲乔治6世(Georges VI)因肺癌驾崩，离开人间。这一消息还是由她的夫君希腊王子、爱丁堡公爵菲利普(prince Philip)转告的。

RFI Image Archive / Le lien de la reine Elizabeth II avec le continent est particulier puisque c'est en Afrique qu'elle est devenue reine. Ici, la princesse Elizabeth et le prince Philip, duc d'Édimbourg, au balcon de l'hôtel de ville de Nairobi au Kenya lors de la tournée du Commonwealth de 1952. Elle sera écourtée par la mort du roi George VI dans la nuit du 5 au 6 février 1952, et donc l'accession au trône d'Elizabeth. © Getty Images - Central Press / RFI Image Archive

伊丽莎白返回英国后，随即也正式接掌英联邦(Commonwealth)。而实际上，她早就接手了英联邦的事务。极具标志性的事件是她在1947年21岁，出访南非时曾做出承诺，她将终身为英联邦(Commonwealth)这个大家庭效力。

英国女王伊丽莎白二世与时偕行，通权达变 -

作为英联邦(Commonwealth)的女领袖，她曾见证了大英帝国的削弱和非洲的独立运动。尽管如此，伊丽莎白二世(Elizabeth II) 知道要与非洲大陆上的英语国家保持住关系。以最先在1957年获得独立的加纳(Ghana)为例，伊丽莎白二世(Elizabeth II) 很快就在1961年前往访问。

RFI Image Archive / Afrique : la reine Elizabeth II a su conserver des liens avec les pays anglophones du continent, comme le Ghana, premier pays à obtenir son indépendance en 1957, où elle se rend en 1961. Ici, la reine Elizabeth II avec le président ghanéen Kwame Nkrumah, tandis que son mari danse avec l'épouse du président, Fatia Nkrumah, lors du bal d'adieu donné en l'honneur de la reine et duc à Accra, au Ghana, le 18 novembre 1961. La musique intitulée « bienvenue votre majesté » a été spécialement composée pour l'occasion. Cette image n’a pas manqué de susciter des polémiques. ASSOCIATED PRESS / RFI Image Archive

1979年,伊丽莎白二世(Elizabeth II) 不顾当时英国女首相撒切尔夫人(Margaret Thatcher) 的反对，前往赞比亚(Zambie)，在卢萨卡（Lusaka）签署了有关种族主义和歧视的卢萨卡宣言(Déclaration de Lusaka)，在英联邦内受到普遍好评，至今仍得到国际社会的广泛褒扬。

RFI Image Archive / La reine Elizabeth II est morte le jeudi 8 septembre 2022 à 96 ans. Ici, the Union Flag flies at half mast following the death of Queen Elizabeth II, at the Bank of Scotland in Edinburgh, Friday Sept. 9, 2022. AP - Jane Barlow / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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