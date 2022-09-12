所罗门群岛延期进行立法选举

地缘政治 / 太平洋岛国

位于南太平洋的所罗门群岛，含数百个岛屿。这一岛国的议会现已接受可以把下一届立法选举延期到2024年再进行。该国现政府总理于2022年04月和中国签订了安全协议。一些西方国家担心，北京有可能因此而得以在该国建立一座军事基地。

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据本台法广RFI法文网报导，所罗门群岛的政府总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）现已获得议会的首肯，把选举延后至2024年。该国反对派的理解认为，这是在故意破坏民主。

RFI Image Archive / Îles Salomon: le Premier ministre Manasseh Sogavare a obtenu gain de cause pour reporter les élections à 2024. (illustration) 存档图片：所罗门群岛政府总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare） AP - Mark Schiefelbein / RFI Image Archive

索罗们群岛议会通过修宪案 -

之前在所罗门群岛存在争议的修宪已得到三分之二议员的批准，并准许总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的任期至少延长7个月。所罗门群岛原本应该在2023年5月举行新的投票，但现政府表示，没有能力在同一年度里即组织投票，又主办太平洋运动会（Jeux du Pacifique）。

索罗们群岛反对派严厉批评 -

本台法广RFI在上周四（2022年09月08日）的一篇报导中指出，所罗门群岛在最近开始接近中国政府，修宪的建议在其国内被视为是一种民主的倒退。当天在议会的辩论中，反对派领袖马修·威尔(Matthew Wale)指责政府总理把其拥有的民主多数变为一个劫持议会程序的暴政。

Thủ tướng quần đảo Salomon Manasseh Sogavare trong một chuyến công du đến Bắc Kinh ngày 09/10/2019. AP - Parker Song

在议会投票表决前，大量警察被部署到所罗门群岛首都霍尼亚拉（Honiara）的街头，以防发生类似去年那样的暴力骚乱。在一份声明中，所罗门群岛警方呼吁保持平静，并解释说，在街头加强执法人员是为了公共秩序，迅速应对所有公共秩序上的问题。

所罗门群岛现政府被指亲中 -

本台法广RFI的这则法文报导最后指出，所罗门群岛政府总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在今年四月和北京签署了一项界限含糊的安全协议。多个西方国家，尤其是美国和澳大利亚担心，这一协议将能使北京在该国建立一座军事基地。

Le Premier ministre australien Anthony Albanese rencontre le Premier ministre des îles Salomon Manasseh Sogavare en marge du Forum des îles du Pacifique, à Suva, aux Fidji, le 13 juillet 2022. REUTERS - POOL

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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