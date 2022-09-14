美国参议院外委会通过《2022年台湾政策法案》

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美国国会参议院外交关系委员会9月14日以17票赞成、5票反对通过了《2022年台湾政策法案》，该法案随后需经过参议院和众议院全体审议批准，其内容包括在四年内向台湾提供45亿美元安全援助、指定台湾为“主要非北约盟友”(Major non-NATO Ally)、支持其参与国际组织等。

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据英国《金融时报》报导，《2022年台湾政策法案》还创建了一个20亿美元的贷款机制，以帮助台方购买更多的武器，并使其有资格参加一个计划，以帮助为未来可能与北京发生的任何冲突提前储备武器。该法案还要求白宫对至少五家中国国有银行实施制裁，如果总统确定中方对台湾的“侵略行为明显升级”，如封锁台湾或夺取其外岛。据了解，四名民主党籍参议员和一名共和党籍参议员投票反对该法案。

投票结束后，美参院外交关系委员会主席、民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）告诉记者，该法案“非常清楚地表明了我们在许多不同的层面和国防以及国际领域和经济参与方面对台湾的支持。”他补充说：“在台湾需要这种支持的时候，它对台湾的支持是令人难以置信的，因为它在应对中国以《台湾关系法》43年左右的时间里从未表现出的侵略性”。该法案此前由梅嫩德斯和美参院预算委员会首席共和党参议员格雷厄姆(Lindsey Graham)共同提出。

梅嫩德斯还发表声明称：“在北京继续对台湾采取胁迫性的外交、政治、军事和经济措施之际，今天两党强有力的投票不仅表明我们对台湾人民坚定不移的支持，而且表明我们认识到美国国会在面对这些挑战时必须发挥关键的作用。”

梅嫩德斯称：“我们需要清楚地认识到我们所面临的情况，正如我们需要清楚地作出反应一样。尽管有些人可能试图争辩，但这个法案的主要重点始终是威慑和增强台湾的能力。我们今天批准的法案清楚地表明，美国并不寻求战争或增加与北京的紧张关系。恰恰相反。我们正在小心翼翼地从战略上降低台湾面临的生存威胁，提高武力夺岛的成本，使之成为太高的风险和不可实现的目标。”

美参院外交关系委员会首席共和党参议员里施（Jim Risch）通过声明称：“随着中国加强其威胁性言论和军事侵略，我们现在必须采取行动，以加强台湾的自卫，否则就太晚了”。他强调：“台湾的情况不仅对2300万台湾人至关重要，而且对自由和开放的印度-太平洋地区的未来也至关重要。”

据了解，美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)本月7日在彭博社一个电视专访中针对拜登政府是否支持《台湾政策法案》的问题表示，法案中有一些条文的确能加强美国对台湾的安全援助、有效改善台湾安全，但也有部分内容“让我们感到一些关切。”

据《金融时报》报导，白宫曾多次驳斥中方关于其破坏“一中政策”的说法。但拜登政府说服民主党参议员修改该法案的一些部分，白宫认为这些部分是象征性的措施，对确保台湾安全毫无帮助，但可能会激怒北京，为中方指责美方正在淡化40年的相关政策的说法提供弹药。

报导指，一位熟悉美国国会程序的消息人士说，参议院外交关系委员会正在与参议院军事事务委员会合作，将该法案的主要部分纳入必须通过的《2023财年国防授权法案》，这是美国国会11月中期选举前唯一可能通过的主要立法。

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