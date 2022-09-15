路透社：梵蒂冈曾寻求方习在哈萨克斯坦会面，遭中方婉拒

梵蒂冈/中国/政治

路透社9月15日援引梵蒂冈的一位消息人士的话报导，梵蒂冈方面之前向中方表示，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）愿意在两位领导人于哈萨克斯坦首都努尔苏丹逗留期间与中国国家主席习近平会面，但中方表示没有足够的时间。

广告 继续浏览后续

报导指，消息人士没有透露梵蒂冈如何或何时与中方进行接触的细节，梵蒂冈与北京就罗马天主教会在中国的地位进行了微妙的对话。

该消息人士称，梵蒂冈提出了“有空的表达”（an expression of availability）。中方说他们“感谢这一姿态”，但习近平的日程表上没有空闲时间。美联社周四亦援引梵蒂冈的一位匿名官员的话报导了这一消息。

当地时间9月14日下午，习近平乘专机抵达努尔苏丹，开始对哈萨克斯坦进行短暂的国事访问。方济各于13日抵达努尔苏丹对哈萨克斯坦进行国事访问，并于15日出席了在当地举行的第七届世界和传统宗教领袖大会闭幕活动。

方济各周四在从哈萨克斯坦返回罗马的专机飞行途中依照惯例出席了记者会。据梵蒂冈新闻报导，期间一名记者就中国话题向教宗提问：“昨天在大会上，你谈到了宗教自由的重要性。正如你所知，在同一天，中国国家主席也来到了这个城市，长期以来，人们对这个问题一直非常关注，尤其是现在对陈日君枢机的审判正在进行中。你认为对他的审判是否侵犯了宗教自由？”

方济各回答说：“要了解中国需要一个世纪，而我们活不过一个世纪。中国人的心态是一种丰富的心态，当它有点生病时，就会失去其丰富性；它能够犯错误。为了理解，我们选择了对话的道路，对对话持开放态度。”

方济各称：“梵蒂冈和中国有一个双边委员会，进展顺利，缓慢，因为中方的步伐缓慢，他们有一个永恒的前进方向：他们是一个有无尽耐心的民族。从我们以前的经验来看：我们想到意大利的传教士，他们去了那里，作为学者受到尊重；也想想今天，那么多牧师或信徒被中国的大学征召，因为这给（中国）文化带来价值。”

方济各称：“要理解中国人的心态并不容易，但应该尊重它，我一直尊重这一点。而在梵蒂冈这里，有一个对话委员会正在顺利进行，由帕罗林枢机主教（Pietro Parolin）主持，他是目前最了解中国和与中方对话的人。这是一个缓慢的过程，但总是在向前迈进。”

方济各补充说：“把中国定性为不民主，我不认同，因为它是一个如此复杂的国家......是的，确实有一些事情在我们看来是不民主的，这是事实。我想，陈日君枢机这些天正在接受审判。他说出了他的感受，你可以看到那里存在限制。比起限定，因为这很难，我确实希望限定，它们是印象，我试图支持对话的道路。”

方济各说：“然后，在对话中，你澄清了许多事情，不仅是关于教会，还有其他领域；例如中国的范围，各省的省长都是不同的。中国内部有不同的文化，它是一个巨人，了解中国是一件庞大的事情。但你不必失去耐心，这需要很多，但我们必须进行对话，我尽量不对其进行限定......但让我们向前走。”

记者追问“习近平呢？”，方济各说：“他在那里进行了一次国事访问，但我没有见到他。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅