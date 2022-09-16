欧洲议会斥一法企乌干达项目

欧洲议会 / 非洲经济

欧洲议会周四表决通过了对法国能源集团“道达尔”而言极其重要的文本，要求完全停止在乌干达的一个碳氢开发项目。

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欧洲议会周四因人权和环境的缘由，表决通过要求完全停止在乌干达的这一油气开发项目。据报，法国道达尔能源集团于今年2月曾透露，在乌干达的这一项目投资额达100亿美元。预计建造一条超过1400公里的管线，连结乌干达到坦桑尼亚。

多名欧洲议员在今夏曾赴乌干达 -

法国左翼政治运动力量Nouvelle Donne的一名欧洲议员在接受本台法广RFI记者夏洛特（COSSET Charlotte）采访时说，有数名议员前往了实地，今年夏天在乌干达停留了9天。返回后一致认为，需要帮助所有那些在这个国家做斗争的人们，以停止管线，发展可替代（方案）。。。

道达尔能源集团已做一系列承诺 -

本台RFI法语记者指出，法国能源集团道达尔集团已承诺，会尽力把这一项目做成一个在透明、分享繁荣、社会和经济进步、还有可持续发展，注重环保意识和尊重人权上的典范。法方指出，这一项目对乌干达和坦桑尼亚都很重要。

RFI Carte Archive / Afrique : Ouganda. (illustration) 存档地图 / 非洲国家乌干达。 \\\"Studio Graphique France Médias Monde »

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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