美国前国务卿蓬佩奥继续为参选下届总统做准备

蓬佩奥

美国媒体报道，前美国国务卿蓬佩奥日前再次透露：他和他的团队正在为可能的2024年美国总统竞选进行准备。直到目前，美国现任总统拜登和前任总统特朗普都被认为有可能参加下次总统大选。

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据《政治客》的报导，蓬佩奥9月13日在芝加哥出席一场对海豹退伍军人和支持者的慈善捐赠活动，他告诉与会者说：“我们在爱荷华州有一个团队，在新罕布什尔州和南卡罗来纳州有一个团队。这些并不是随机的。我们正在做有备之士该做的事，以做好准备。”

在谈到可能的下届总统竞选时，蓬佩奥说：“我们正试图弄清楚这是否是我们下一个服务的地方”，“如果我们得出结论，我们将向美国人民说明为什么要这样做。最后，我祈祷，美国人民将对谁将成为他们的下一任领导人做出一个好的决定。”

在问答中，蓬佩奥对美国面临的威胁回答说，美国最大的外部威胁是中国（中共），最大的内部威胁则是教师工会。

报道说：蓬佩奥本周一直在参加公开露面活动，包括在福克斯新闻节目中，就佛州州长罗恩‧德桑蒂斯（Ron DeSantis）将非法移民送往北部庇护州和城市的计划发表自己的看法。

此外，他从13日开始还推出系列跟中国人民直接对话的视频，并将陆续在Youtube等社交媒体放出。第一集视频主题为“中国共产党不代表中国人民”，蓬佩奥说，“我们制作这些视频的目的很简单：那就是直接与中国人民谈论中美关系，这就是我们将在接下来的几个月里要做的事情……我们这样做是有原因的，因为中共是一个一党专政的政治组织，它是一个舶来品，并且致力于一个与中国人民为敌的意识形态。”

蓬佩奥现在担任美国智库哈德逊研究所（Hudson Institute）“中国中心”的咨询委员会主席。

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