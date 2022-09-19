美国/政治/社会

拜登：新冠大流行已经结束，有意参加2024年大选

发表时间：

9月18日，美国总统拜登在夫人吉尔的陪同下于伦敦悼念英国女王伊丽莎白二世。
9月18日，美国总统拜登在夫人吉尔的陪同下于伦敦悼念英国女王伊丽莎白二世。 © 路透社图片
作者： 弗林
7 分钟

美国总统拜登在周日播出的哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目的采访中讨论新冠疫情时说，“这种大流行病已经结束了”。随着即将在11月8日举行的美国中期选举选战进入冲刺阶段，拜登表示希望民主党届时能保持对国会两院的控制。他并重申自己有意参加2024年总统大选，但尚未作出坚定抉择。

广告

这一在上周四录制的采访展示了拜登与CBS新闻主播佩利(Scott Pelly)共同于周三参观底特律车展的画面。佩利在采访中问道：“总统先生，三年来的第一次底特律车展。这场大流行病结束了吗？”

拜登说：“这场大流行病已经结束。我们仍然有一个关于新冠病毒的问题。我们仍在做大量的工作。如果你注意到，没有人戴口罩。每个人似乎都处于相当好的状态。所以我认为它正在改变。我认为这是它的一个完美例子。车展提醒人们，去年6月汽油价格创下历史新高——部分原因是俄罗斯在其对乌克兰的战争中削减了燃料供应。”

据政治新闻网站Politico报导，拜登在采访中作出的新冠大流行已经结束的发言，让他自己政府中的几位卫生官员感到惊讶。两位熟悉此事的拜登政府官员透露称，这一声明并不是他在《60分钟》采访前计划中的讲话的一部分。

后来在采访中，拜登明确表示，他并没有轻视新冠疫情给美国带来的整体影响。拜登说：“作为这场大流行病的后果，对美国人民的心理影响是深刻的”。

拜登补充说：“想想那是如何改变了一切。你知道，人们对自己、对家庭、对国家的状况、对他们社区的状况的态度。因此，那里有很多不确定性，大量的不确定性。我们失去了一百万人。”

报导指，拜登的上述发言是他自2021年1月就任总统以来对新冠疫情作出的最明确的声明。而当被问及他是否计划寻求连任时，他就不那么明确了。

拜登说：“正如我一开始所说的，我的意图是我将再次参选。但这只是一个意向。但这是我再次竞选的坚定的决定吗？这还有待观察。”

拜登稍早在采访中确实对自己的言论进行了限定，说他一直都有寻求连任的“打算”，并解释说，如果他在当下这个时候宣布参选，“选举法”就会发挥作用。

随着中期选举选战进入冲刺阶段，主播佩利就美国严重的通膨问题提到：“这是40年来的最高通货膨胀率，总统先生。”

拜登说：“我明白。但你猜我们是什么。我们现在的情况是，在过去几个月里，它没有飙升。它只是勉强......它基本上是平衡的。与此同时，我们创造了所有这些工作机会，而且价格已经上涨，但能源价格已经下降”。

拜登说：“事实是，我们已经创造了1000万个新的就业机会。自从我们上台以来。我们现在的情况是，失业率约为3.7%，是历史上最低的之一。我们的情况是，制造业正在以一种大规模的方式回到美国。展望未来，我们有大量的投资被用于计算机芯片就业。所以，我看，这是一个过程。这是一个过程。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事