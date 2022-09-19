拜登：新冠大流行已经结束，有意参加2024年大选

美国/政治/社会

美国总统拜登在周日播出的哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目的采访中讨论新冠疫情时说，“这种大流行病已经结束了”。随着即将在11月8日举行的美国中期选举选战进入冲刺阶段，拜登表示希望民主党届时能保持对国会两院的控制。他并重申自己有意参加2024年总统大选，但尚未作出坚定抉择。

广告 继续浏览后续

这一在上周四录制的采访展示了拜登与CBS新闻主播佩利(Scott Pelly)共同于周三参观底特律车展的画面。佩利在采访中问道：“总统先生，三年来的第一次底特律车展。这场大流行病结束了吗？”

拜登说：“这场大流行病已经结束。我们仍然有一个关于新冠病毒的问题。我们仍在做大量的工作。如果你注意到，没有人戴口罩。每个人似乎都处于相当好的状态。所以我认为它正在改变。我认为这是它的一个完美例子。车展提醒人们，去年6月汽油价格创下历史新高——部分原因是俄罗斯在其对乌克兰的战争中削减了燃料供应。”

据政治新闻网站Politico报导，拜登在采访中作出的新冠大流行已经结束的发言，让他自己政府中的几位卫生官员感到惊讶。两位熟悉此事的拜登政府官员透露称，这一声明并不是他在《60分钟》采访前计划中的讲话的一部分。

后来在采访中，拜登明确表示，他并没有轻视新冠疫情给美国带来的整体影响。拜登说：“作为这场大流行病的后果，对美国人民的心理影响是深刻的”。

拜登补充说：“想想那是如何改变了一切。你知道，人们对自己、对家庭、对国家的状况、对他们社区的状况的态度。因此，那里有很多不确定性，大量的不确定性。我们失去了一百万人。”

报导指，拜登的上述发言是他自2021年1月就任总统以来对新冠疫情作出的最明确的声明。而当被问及他是否计划寻求连任时，他就不那么明确了。

拜登说：“正如我一开始所说的，我的意图是我将再次参选。但这只是一个意向。但这是我再次竞选的坚定的决定吗？这还有待观察。”

拜登稍早在采访中确实对自己的言论进行了限定，说他一直都有寻求连任的“打算”，并解释说，如果他在当下这个时候宣布参选，“选举法”就会发挥作用。

随着中期选举选战进入冲刺阶段，主播佩利就美国严重的通膨问题提到：“这是40年来的最高通货膨胀率，总统先生。”

拜登说：“我明白。但你猜我们是什么。我们现在的情况是，在过去几个月里，它没有飙升。它只是勉强......它基本上是平衡的。与此同时，我们创造了所有这些工作机会，而且价格已经上涨，但能源价格已经下降”。

拜登说：“事实是，我们已经创造了1000万个新的就业机会。自从我们上台以来。我们现在的情况是，失业率约为3.7%，是历史上最低的之一。我们的情况是，制造业正在以一种大规模的方式回到美国。展望未来，我们有大量的投资被用于计算机芯片就业。所以，我看，这是一个过程。这是一个过程。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅