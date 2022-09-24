泽连斯基 每天有约50名乌克兰军人阵亡

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基接受法国媒体专访说每天有大约50名乌克兰军人战死，但是乌克兰军人损失低于俄罗斯5倍。

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乌克兰总统泽连斯基本周接受4家法国媒体专访表示自从俄罗斯入侵乌克兰以来每天有大约50名乌克兰军人战死，到2月24日共有约10500名军人阵亡，不过俄罗斯军人死亡人数是乌克兰的5倍。

泽连斯基总统同时表示得到具体数据，但是在前线作战的乌克兰军官不愿意透露阵亡人员具体数字，也没有平民死亡确切人数。泽连斯基强调要谨慎，特别是涉及到人的生命。

此前在今年8月22日乌克兰军方公布在抗击俄罗斯入侵的6个月以来有大约9000名乌克兰军人阵亡。

俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古在9月21日向俄罗斯媒体Russie-24表示总共有5937名军人死亡，他说有100000乌克兰军人死亡，就是俄罗斯比乌克兰军人死亡人数少16倍。

另外，在本次专访中乌克兰总统泽连斯基表示乌克兰谷物已经顺利运到亚洲和非洲，如索马里进行人道救援，他同时表示目前俄罗斯控制了乌克兰农作物高产地区，因此今年乌克兰农作物产量低于去年。

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