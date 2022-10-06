德国联邦议员恳请加大与台湾的合作

德国议会

据德国广播电台和德国《世界报》报道，德国联邦议会“台湾之友”小组成员恳请和台湾进一步深化合作。随着中国在台湾附近部署的军队的增加，访台成员警告发生意外事件的风险。

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由来自德国所有六个联邦议会党团的六名议员组成的友台小组对台湾进行了五天访问，周四结束访台行程。基民盟籍代表团主席韦尔斯(Klaus Peter Willsch) 在台北向记者强调说，德国和台湾有共同的价值观。这个国家“以法治为基础，是亚洲的自由之地。”他说，德国联邦议会已在多个场合明确表示，拒绝接受大国对邻国的军事威胁。面对来自中国的威胁，德国和台湾应进一步深化合作。

在周四台北“台湾之友”小组记者会上，韦尔斯还警告说，中国军队在台湾附近部署的增加也增加了发生意外事件的风险。 他说：“当有针对性的行动的数量增加时，总会有某些事情在不经意间失控的风险。”

韦尔斯还说，自2019年新冠疫情爆发以来的首次访台表明，访问正在恢复正常。在计划的德国人权委员会十月底访台之后，德国联邦议院的年轻成员也计划明年访台。

社民党籍代表团成员卡特琳布德(Katrin Budde) 对来自北京的抗议表示惊讶。她说，“我们对其他国家告诉我们该去哪里感到惊讶。”联邦议会自己会决定自己的旅程。绿党籍代表团成员斯特芬(Till Stefen) 表示，民主国家应该相互支持。自民党政治家弗兰克舍弗勒（Frank Schäffler）主张在欧洲层面与台湾缔结投资协定或自由贸易协定。

在台北，德国议员们和总统蔡英文，立法院长和外交部长等人举行了会晤。

北京政府视台湾为中国的一部分，拒绝其他国家与台北的官方接触。在德国联邦议员小组访台第一天，北京便表示了抗议。代表团团长韦尔斯当天便在台北回复说，中方的抗议不可接受。

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