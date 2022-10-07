泽连斯基呼吁欧盟持续通过能源向俄罗斯施压

俄乌战争

欧盟在10月5日周三达成协议随后启动针对俄罗斯石油第八轮制裁后，乌克兰总统泽连斯基今天10月7日周五呼吁欧盟持续通过能源向俄罗斯施压。

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欧盟27国在10月5日达成协议，启动针对俄罗斯第八轮制裁，主要针对俄罗斯石油价格设上限。

乌克兰总统泽连斯基今天周五通过视频向在布拉格参加欧洲政治共同体首届峰会的领袖们表示，我们必须继续朝着这个方向努力，就是针对俄罗斯能源出口施加压力，因为这是俄罗斯这个侵略国家最主要收入来源。

乌克兰总统同时感谢欧盟启动的新一轮制裁方案，该方案包括针对俄罗斯实施新的贸易限制，并扩大了在欧盟资产冻结俄罗斯人资产和禁止旅行人的名单。

同时泽连斯基再次呼吁扎波罗热核电站的“去军事化”，包括撤离所有在该核电厂的军人。扎波罗热核电站也是欧洲最大的核电站，处在被俄罗斯新近吞并的四个乌克兰地区。

俄罗斯总统普京于本周三签署一项法令，让该核电站属于俄罗斯固有资产，扎波罗热核电站自 3 月初以来一直被俄罗斯军队占领，现在有大约500名俄罗斯军人驻守。

乌克兰总统泽连斯基强调该核电站安全至关重要，因为这让乌克兰有足够电力出口。

欧盟从本周四开始实行的对俄罗斯新一轮制裁，来回应俄罗斯增兵继续在乌克兰战争和进行核武威胁，近期俄罗斯在其占领的领土上通过假公投吞并乌克兰领土。欧盟新一轮制裁还包括给石油价格设上限，打击俄罗斯相关军事技术等。

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