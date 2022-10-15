普京丧失中亚国尊重？忍受塔吉克总统当面指责七分钟

塔吉克

有报道说：俄罗斯总统普京遭到原本该是伙伴的塔吉克共和国总统拉赫蒙当面指责，再次显示，自俄军在乌克兰战事失利后，普京已丧失在中亚后院各国所获得的尊重和影响力。

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中央社15日转引英国“每日邮报”（Daily Mail）报导，拉赫蒙（Emomali Rahmon）趁著普京（Vladimir Putin）目前国内外问题缠身，14日在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）举行的独立国协（CIS）高峰会上，指责普京长达7分钟。

拉赫蒙在会议中情绪激昂表示：“是的，我们是一些小国家，我们没有1到2亿人口，但我们也有历史、文化，我们希望受到尊重。我们什麽都不需要，只需要被尊重。”

拉赫蒙手指著普京质问道：“我们为什么必须乞求（俄罗斯出席）塔吉克某个可悲的论坛？”

“我对外交部下达了指示，我甚至和你谈过，请求（俄罗斯）出席至少是部长级的会议。不，是副部长级会议。身为俄罗斯的战略伙伴，塔吉克该受到这种对待吗？”

拉赫蒙在数落普京时，还指责他已犯下当年导致苏联解体的相同错误，这几乎是预言普京将败亡。

普京表情闷闷不乐且尴尬，垂靠在椅背上听著拉赫蒙的指责，而亚塞拜然、亚美尼亚、吉尔吉斯、土库曼和乌兹别克等中亚国家及白俄罗斯的领导人，则都在场目睹普京受辱这一幕。

自从俄罗斯军队在乌克兰战场失利，导致普京陷入弱势处境以来，这已不是普京所谓的亚洲友邦和伙伴首次给他脸色看。

9月在乌兹别克撒马罕（Samarkand）举行的上海合作组织（SCO）高峰会期间，中国国家主席习近平便缺席普京也参加的晚宴；当时印度总理莫迪（Narendra Modi）并在记者面前告诉普京，“现在不是打仗的时机”。

普京已因9月以来俄军在乌克兰的战情逆转，而致地位一落千丈。如今无论是俄罗斯以往的附庸小国，或是中国和印度这样的重大友邦，都似乎没有将他放在眼里。

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