白宫：拜登无意在G20和沙特王储会面

巴厘岛G20前

白宫国家安全顾问沙利文16日表示，美国总统拜登“无意”在下个月于巴厘岛举行的20国集团峰会上会见沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。

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沙利文在 CNN 上被提问时说：“总统实际上表示他将重新评估我们与沙特阿拉伯的关系，因为他们站在俄罗斯一边，违背了美国人民的利益。”在欧佩克原油产量下降后，利雅得和华盛顿之间的关系恶化有利于俄罗斯的配额。

民主党和共和党人补充说： “这些是在两党支持下建立了几十年的关系”。 “因此总统不会仓促行事。”白宫国家安全顾问沙利文表示：“拜登他无意在G20峰会上会见王储”。

拜登先生的顾问指出，重新评估与利雅得关系的选项之一是“改变我们对沙特阿拉伯的军事援助方式”。

上周，以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织 (OPEC) 的 13 个成员国及其以俄罗斯为首的 10 个合作伙伴的决定削减其生产配额，以支撑正在下跌的原油价格。

10月5日，由欧佩克成员国和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”机制决定自今年11月起大幅减产，在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。沙特外交部13日发表声明，证实美国曾向沙特方面“建议”推迟实施减产计划，遭到沙特拒绝。沙特外交部在声明中说，“解决经济挑战需要非政治性的建设性对话，明智和理性地考虑所有国家的利益”。

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