居英港人曼城中国领馆前抗议遭殴打 英首相府：深切关注

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英国首相特拉斯（Liz Truss）的发言人10月17日就居英港人在中国驻曼彻斯特领事馆外抗议期间遭殴打事件表示，对此事“深切关注”。当地警方现已对该事件展开调查。

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英国首相发言人在回答《南华早报》的质询时表示，“关于这一事件的报道 显然令人深感关切”。该发言人补充说：“据我所知，大曼彻斯特地区警方立即对该事件作出了反应。我意识到他们的调查正在进行中，所以我不适合发表其他评论”。

大曼彻斯特地区警察局称，该部门已经启动了一项调查，并理解这一事件所引起的“震惊和关切”。当地警方补充说，正在与英国国家执法和外交伙伴进行联络。

大曼彻斯特地区警察局助理局长波兹（Rob Potts）通过声明表示：“我们理解这一事件不仅对当地，而且对那些与我们大曼彻斯特地区的社区有联系的更远的地方所造成的震惊和关切。很明显，开始时只是一场和平的抗议活动，但后来却意外地升级了，我们的警官以专业的方式应对具有敌意的动态局势，帮助受害者并确保他不会受到任何进一步的伤害。”

波兹在声明中说：“我们经验丰富的重大事件小组的警探们正在进行充分和全面的调查，我可以向公众保证，我们将探索所有可行的途径，将我们认为对周日在中国领事馆外看到的场景负有责任的人绳之以法”。

波兹称：“这项调查需要时间，但我们正在支持遭受这一袭击的男子，并确保我们的当地官员提供明显的保证，并向任何可能希望与我们交谈的人提供服务。”

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