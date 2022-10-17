联合国儿童基金会：俄乌战争和通货膨胀导致数百万儿童陷入贫困

俄乌战争/联合国儿童基金会

2022年4月4日乌克兰一儿童在死去家人坟墓前

联合国儿童基金会周一发布最新研究警告，近几个月来，俄乌战争和导致生活成本上升的通货膨胀让东欧和中亚再有数百万儿童陷入贫困。

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联合国儿童基金会今天发布最新研究警告，俄乌战争引发的经济危机，引发不断上升的通货膨胀导致400万东欧和中亚儿童陷入贫困，比2021年增长了19%。

该基金会指出儿童正在承担战争引发经济危机的最沉重后果，他们越来越难获得基本生活用品。

联合国儿童基金会这份涵盖22个国家的研究显示在东欧和中亚儿童占人口的25%，他们在新增的1060万贫困人口中却占了将近40%，

分析指出自从俄罗斯2月入侵邻国乌克兰以来，俄乌两国儿童受害最深。特别值得关注的是俄罗斯有新增 280 万的儿童陷入贫困。

在联合国儿童基金的本次调查中，俄罗斯儿童几乎占新增贫困儿童总数的3/4，其主要原因是一方面俄罗斯人口数量大，另外一方面西方国家对俄罗斯经济制裁，产生巨大影响，让俄罗斯的国内生产总值大幅下降了8%，缺少日常基本生活用品。

联合国儿童基金会表示，同样乌克兰生活在贫困中的儿童增加50万人，仅次于俄罗斯；罗马尼亚则排第3，贫困儿童增加11万人。

联合国儿童基金会法国地区负责人阿德琳·哈赞呼吁，支援这些贫困儿童和家庭，否则几乎可以肯定会有更多孩子失去生命、学习和未来，他们有可能更容易遭受暴力、剥削和虐待。而且在2022年贫困将会导致不到一岁的4500名儿童死亡。

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