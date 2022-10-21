华邮：特朗普海湖庄园涉密文件中包含对伊朗和中国的敏感情报

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《华盛顿邮报》10月21日引述知情人士的话报导称，美国联邦调查局（FBI）从前总统特朗普的驻地海湖庄园找到的一些涉密文件中包括有关伊朗和中国的高度敏感情报。这些知情人士称，若与他人分享这些信息，可能会暴露美国希望对外保密的情报收集方法。

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报导称，多名匿名的知情人士对正在进行的调查介绍说，在美国联邦调查局查获的文件中，至少有一份文件描述了伊朗的导弹计划。他们说，其他文件描述了针对中国的高度敏感的情报工作。专家们说，未经授权披露文件中的具体信息会带来多种风险。协助美国情报工作的人员可能受到威胁，收集方法也可能受到影响。此外，其他国家或美国的对手可能因美国秘密采取的行动而对其进行报复。

知情人士说，关于伊朗和中国的涉密文件被认为是美国联邦调查局在调查特朗普及其助手可能不当处理机密信息、阻挠和破坏政府记录的过程中，迄今发现的最敏感文件之一。特朗普已多次否认在海湖庄园中存放这些文件是错误行为。特朗普在最近的一次电视采访中声称，他对自己拥有的任何文件都进行了解密，而且作为总统有权对信息进行解密，“即使是想一想的话”。特朗普的发言人没有立即回应《华盛顿邮报》周五上午的置评请求。

报导指，根据法庭文件，一些最敏感的材料是在美国联邦调查局8月8日经法院批准对特朗普海湖庄园进行的搜查中找到的，FBI探员在搜查中查获了约13000份文件，其中103份是机密文件，18份是“绝密”文件。这些文件是在调查过程中找到的第三批机密文件。根据法庭记录，今年早些时候从海湖庄园自愿送到美国国家档案和记录管理局的箱子被发现包含184份机密文件，其中25份被标记为“绝密”。今年6月，特朗普的代表对传票作出回应，向调查人员提供了另外38份机密文件。

《华盛顿邮报》此前曾报道，在美国联邦调查局搜查中查获的文件之一描述了一个外国的军事防御，包括其核能力。讨论此案的人士不愿透露该情报是否与伊朗、中国或其他国家有关。伊朗的导弹和核武发展计划受到西方世界的密切关注；美国情报机构认为，德黑兰已接近拥有足够的核武器裂变材料，但尚未显示出掌握了部署此类武器所需的一些技术，例如将核弹头与远程运载系统相结合的能力。

熟悉此事的人士说，特朗普或其助手在离开白宫后显然将许多更敏感的文件带到了海湖庄园，这些文件是不包含情报消息来源姓名的最高级别分析文件。但这些人说，即使没有个人识别信息，这些文件也能为外国对手提供宝贵的线索，让他们了解美国可能如何收集情报，以及从谁那里收集。

美国联邦调查局将有关这些文件的问题提交给司法部，司法部拒绝对本文发表评论。美国国家档案馆的官员去年开始要求特朗普归还其政府记录，因为官员们开始相信一些记录，比如来自朝鲜领导人金正恩的信件下落不明，也许在特朗普手中。自海湖庄园被搜索以来，特朗普坚称，当时作为总统，他可以在没有任何文件的情况下解密信息。

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