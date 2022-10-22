梵蒂冈证实中梵主教任命临时协议有效期再延长两年

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据梵蒂冈新闻网10月22日报导称，圣座与中华人民共和国经过适当的协商和评估后，同意将2018年9月22日签署、2020年10月22日首次续签的关于主教任命的临时协议有效期再延长两年。

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报导称，梵蒂冈方面愿意继续与中方进行相互尊重和有建设性的对话，为使上述协议得到富有成效的执行，并进一步发展双边关系，促进天主教会的使命和中国人民的福祉。

圣座国务卿帕罗林（Pietro Parolin）枢机为此在接受《罗马观察报》和《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》采访时宣称：“协议的核心当然也与巩固一种国家机构和文化方面的良好对话有关，但主要关系到在中国教会日常生活的实质性益处”。他的上述发言意在解释梵蒂冈方面与北京方面签署并二次续约的原因。

梵蒂冈新闻网记者在采访中提问称，“枢机阁下，能和我们谈谈促使圣座选择延续临时性协议的行程？”

帕罗林说：“为回答这个问题，需要提一下这个事实：2018年9月22日，圣座与中华人民共和国政府签署了关于《主教任命临时性协议》。这协议是‘临时性的’，因为我们仍处在一个试验期。与以往那样，如此困难和棘手的情况需要有适当的时间来实施，以能检验效果并找出能改进之处。此外，正如我们所知，再加上新冠疫情给双方代表团的会面造成了可以理解的障碍，而代表团则是留意跟进和评估协议本身的执行情况。”

帕罗林说：“基于这些原因，协议的有效期于2020年首次得到延长，现在又被再次延长两年。教宗方济各以决心、耐心和远见，决意继续这个行程，这不是幻想在人的尺度下找到完美，而是确实希望能确保中国天主教会团体，即使在如此复杂的环境中，也能有牧人的领导，他们应当得起且能胜任受托付的工作。”

记者问道，“在中国任命新主教，需要遵循与北京政府商定的特别程序。关于这一点，您能向我们谈谈吗？”

帕罗林说：“历史告诉我们，在任命主教这一微妙且重要的问题上，圣座经常需要商定相关的程序，使其考虑到一个国家的特殊情况，但在对教会实质和基本重要的问题上，也就是说在任命合适及能胜任的牧人方面，却从不马虎。”

帕罗林说：“协议中规定的程序是经过仔细斟酌的，考虑到中国历史和社会的特殊性，以及随之而来的教会在中国的发展。在这方面，我也要提到近几十年来天主教会团体所经历的许多痛苦，有时是令人心碎的情况。因此，考虑到国家当局所表达的要求和天主教会团体的需要，似乎是审慎而明智的。”

据路透社报导，自该协议达成以来，只有六位新主教被任命，反对者表示这证明它没有产生预期的效果。他们还指出，中国的基督徒和其他少数民族的宗教自由限制越来越多。在7月接受采访时，教宗方济各承认与中方达成的协议“进展缓慢”，并称天主教会在中国需要从长计议，不完美的对话总比没有接触好。

另据中央社报导，台湾外交部周六通过新闻稿表示，台方高度重视教廷指“梵中主教任命临时性协议”不会触及外交或政治事务的这项庄严承诺。

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