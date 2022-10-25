美国会民主党团体撤回促白宫与俄谈判公开信：工作人员未经审查发布

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美国国会民主党进步派党团10月25日撤回了一封呼吁拜登总统与俄罗斯进行直接外交，以通过谈判结束乌克兰战争的公开信。这封写给白宫的信件于24日发布，得到了该党团内30名美国国会议员联署。其随后引发民主党内部和舆论的强烈反弹。

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民主党进步派党团的30名国会议员在这封公开信中提出的建议可能包括，“结束敌对行动的激励措施，包括某种形式的（对俄）制裁减免”，以及一项“为自由和独立的乌克兰建立包括乌克兰人在内的所有各方都能接受的安全保障”的国际安排。

信中警告说：“外交的替代方案是旷日持久的战争，其伴随的确定性和灾难性的、不可知的风险”。信中还谈到，除了战争对乌克兰人民的伤害外，这场冲突对全世界数千万人造成影响，因为小麦、化肥和燃料的价格暴涨引发了全球饥饿和贫困的严重危机。

据“政客”新闻网（Politico）周二报导，该公开信发表后在民主党内部遭到批评，这封信最初于今年6月起草并签署，但在本周一公布。引发争议后，民主党进步派党团接连发表了两封声明，对撰写这封公开信的初衷加以解释，并强调该团体对乌克兰的持续支持。

公开信发表当天，民主党进步派党团便跟进公布了一封重申支持乌克兰，并澄清其呼吁外交谈判的声明。作为该党团主席的民主党籍联邦众议员贾亚帕尔（Pramila Jayapal）写道：“在今天给拜登总统的信中，我和我的同事们主张政府继续对乌克兰人提供持续的军事和经济支持，同时寻求对乌克兰的外交支持，以确保我们在努力达成‘一个乌克兰人民可以接受的解决方案’方面成为有益的伙伴。”

贾亚帕尔补充说：“让我清楚地表明：作为民主党人，我们团结一致，明确承诺支持乌克兰在面对俄罗斯非法和无耻的入侵时为他们的民主和自由而战，信中没有任何内容主张改变这种支持方式”。本周二，贾亚帕尔再次以党团主席的名义发表声明，并指出“国会进步派党团特此撤回其最近就乌克兰问题给白宫的信。”

贾亚帕尔解释称：“这封信是几个月前起草的，但不幸的是，工作人员未经审查就发布了。作为进步派党团的主席，我对此承担责任。由于时间问题，我们的信息被一些人混为一谈，认为相当于共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）最近的声明，威胁说如果共和党上台，将停止对乌克兰的援助。”

贾亚帕尔话锋一转表示：“这些声明的接近造成了一种不幸的表象，即强烈和一致地支持并投票赞成对乌克兰人民的每一揽子军事、战略和经济援助的民主党人，在某种程度上与共和党人保持一致，他们则试图停掉美国对泽连斯基总统和乌克兰军队的支持。”

贾亚帕尔补充说：“没有什么比这更离谱的了。每场战争都以外交手段结束，这场战争在乌克兰胜利后也会结束。昨天发出的信虽然重申了这一基本原则，但却被混入了美国国会反对支持乌克兰人正义地捍卫其国家主权的行列。因此，它在这个时候是一种干扰，我们撤回这封信。”

据悉，众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）周一在克罗地亚访问时向媒体强调，美国将资助乌克兰的军事和人道主义需求，“直到赢得胜利”。她承诺，美国国会将在12月推动通过对乌克兰的新一轮一揽子援助计划。佩洛西说：“国会已经为乌克兰获得了超过600亿美元的安全、经济、人道主义和预算援助，包括几周前的123亿美元。当我们在今年秋天通过我们的综合拨款法案时，更多的资金将被送达。”

有机会在11月的美国中期选举中夺取对国会两院控制的共和党，对拜登政府援助乌克兰的政策是否会继续支持，也成为关注的重点。尽管众议院共和党领袖麦卡锡在选前对无限制支持乌克兰提出保留意见，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)日前就呼吁，要加速提供更先进的武器给乌克兰。

此外，前副总统彭斯(Mike Pence)近日在出席活动时更毫不留情地批评党内反对援助乌克兰的同僚，称他们是俄总统普京的“辩护者”。

消息人士向“政客”新闻网表示，民主党进步派党团写给白宫的这封信是在参与连署的30名议员中，许多人不知情的情况下发布的。报导指，虽然这封公开信在正式发表前被部分更新，加入了有关俄罗斯对乌克兰战争的新信息，并抄送给议员们，以达到30名签名者的门槛，但信件主要以其原始起草的内容发表。

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