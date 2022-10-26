港府输掉官司即修例 赋权官员废「免针纸」 被批输打赢要

香港/疫情

港府在一刀切废除逾二万张「免针纸」(新冠疫苗接种医学豁免证明书的简称)一事被法庭裁定败诉后的第四天，紧急修例赋权医务卫生局长在有合理理由怀疑下，宣告个别医生所发「免针纸」失效，最快今天落实。港府声称这符合香港利益，亦是依法而行；但不少评论批评港府是「输打赢要」、「搬龙门」，在上周司法复核中胜诉的市民郭卓坚表明，考虑再次司法复核港府做法。

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俨如英国内阁的特首会同行政会议周二(25日)决定，不就上周五法庭裁定医务卫生局局长无权废除逾二万张「免针纸」的司法复核提出上诉，但会以「先订立后审议」的方法，修订《预防及控制疾病条例》第599L章，赋权医卫局长在有合理理由怀疑下，例如在发出「免针纸」前未有进行临床评估，宣告特定的「免针纸」或某注册医生发出的所有「免针纸」最快在14日后失效；另亦赋权局长在有需要时发出过渡证明书。有关修订规例即日刊宪，今日向立法会提交修例草案后即日生效。

港府没有召开记者会解释，只是由医卫局透过发给新闻媒体的新闻稿中解释，指此举是考虑到防疫工作的迫切性、上诉涉及的诉讼时间和相关「免针纸」的有效期限，认为最合适的做法是修例而非上诉，符合香港最佳利益；又指这可维持规定市民须接种疫苗方可进入表列处所的「疫苗市行证」制度的稳健度，强调政府是依法行事。医务卫生局长卢宠茂今(26日)早回应传媒时表示，政府要依法办事，法例要给予足够权力让当局履行抗疫责任，他拒绝评论港府是否在事件中获胜，最重要是确保全体市民在抗疫战中取得胜利。

成功透过司法复核挑战港府无权废除「免针纸」的港人郭卓坚，批评政府输打赢要，把缺乏理据而放弃上诉的做法，透过立法去将没有法理的事情合法化，无赖至极，亦破坏法治。本已打算明(27日)天入禀法院，挑战政府推行「安心出行」及「疫苗通行证」决定的郭声言，港府一旦赋权官员可废除「免针纸」，便会再次提出司法复核。

林志釉：李家超日前指输官司证香港有人权今修例如废裁决是讽刺

本身是执业律师的香港病人政策联机主席林志釉向传媒指出，特首星期日曾以政府在免针纸案败诉为例，反驳外媒称香港没有人权之说，但事隔两日便以行政手段修例，有如废除法庭裁决，实是讽刺。他又称持相关免针纸者难再找医生重发证明书，政府提供14天通知期帮助不大。

曾批评医卫局长废除「免针纸」决定的立法会议员江玉欢则质疑，当局是否需要急于以「先订立、后审议」的形式修例，认为措施对市民有广泛影响，应多解说；而延长「疫苗通行证」至明年6月底，亦有违「复常」的目标，与市民期望有落差。

民主党医疗政策发言人袁海文则质疑，港府在疫情回稳之时为二万多张「免针纸」急急修例，明显是「输打赢要」，做法是彰显其权力多于公共卫生安全考虑，毕竟，专家亦已重申，接种疫苗是防重症，不是防感染。

身兼资深大律师的行政会议成员汤家骅则表示，法庭裁决反映规例本身存在漏洞，须堵塞以达到立法原意。他亦不认同任由快将到期的「免针纸」自行失效的方法处理此事，认为这是不负责任的，因为抗疫应争分夺秒，不能任由相关市民继续自由进出场所。

根据公开纪录， 警方9月先后拘捕七名医生，指他们滥发「免针纸」，港府其后宣布，有关医生签发的二万多张「免针纸」于本月12日起失效，港人郭卓坚透过司法复核挑战港府的决定，高等法院法官高浩文上周五裁定，医卫局长卢宠茂未获法律授权，无权宣布涉事的「免针纸」失效。事隔四天，港府修例。事件中，警方共拘捕39人，当中26人是病人，其余是医生和职员，他们被指干犯「制造虚假文书」、「串谋欺诈」及「串谋制造虚假文书」等罪名。

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