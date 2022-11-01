以色列大选 前总理内塔尼亚胡寻求再次掌权

大选

11月1日，以色列举行大选，这是该国四年来史无前例地举行第五次选举，希望打破过去三年半以来使该国陷入瘫痪的政治僵局。中间派总理亚尔‧拉皮德（Yair Lapid）与前总理本雅明‧内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）展开激烈角逐。

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这也是内塔尼亚胡13年来首次不是以在任总理的方式参加竞选。他希望以右翼联盟领导人的身份重新掌权，而现任总理拉皮德则希望能够继续保住大位。

民意调查显示，内塔尼亚胡的政党“利库德集团”（Likud）及其来自极右翼政党锡安主义（Zionism，又称犹太复国主义）和宗教“联合妥拉犹太教”及沙斯党（Shas）的盟友可能会赢得59～60个席位，让内塔尼亚胡在120个席位的议会中只差一点点获得多数席位。

内塔尼亚胡是以色列在位时间最长的总理，他因腐败指控而受审，但他否认这一指控。在他的利库德集团和极右翼政党锡安主义联盟的帮助下，他一直在争取复出的机会。

虽然民意调查预测这次选举恐再次陷入僵局，但内塔尼亚胡正在寻求极右翼议员伊塔马尔‧本-格维尔（Itamar Ben-Gvir）的支持来推动他重新掌权。

内塔尼亚胡的主要竞争对手是中间派看守总理拉皮德。拉皮德警告说，如果内塔尼亚胡重新掌权，民族主义联盟将会出现。

“为以色列国投票，为我们孩子的未来投票。”拉皮德在他居住的特拉维夫高档社区投票后说。

内塔尼亚胡在一辆防弹的竞选巴士上向所在政党的支持者发表谈话时，试图说服他们，只有他能保证国家安全。他说：“我请求你去找你的所有朋友、邻居和亲戚，要他们出门投票。”

如果选举陷入僵局，可能意味着以色列将在几个月内再次进行投票，而现任总理拉皮德将继续担任看守人。

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