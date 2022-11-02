美国中期选举前，前总统奥巴马对美国政治对立激化提出警告

美国中期选举

美国前总统奥巴马11月2日在中期选举造势集会上，谈到国会众议院议长佩洛西的丈夫遇袭一事，警告除非国内政治氛围改变，否则「将会有更多人受伤」。

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路透社和中央社报导，美国一名42岁男子上月28日闯进佩洛西（Nancy Pelosi）家中，以铁鎚攻击她的82岁丈夫保罗．佩洛西（Paul Pelosi），导致他颅骨骨折，并造成其他伤势，而这名男子已被起诉。

对此，奥巴马当天在内华达州一场为民主党候选人站台的集会上表示，自己最近跟保罗．佩洛西交谈过，而「他会没事的」。

奥巴马也表达他的严正关切，称「这是对基本文明和民主规范的侵蚀」，并称「妖魔化政治对手的倾向日益增长，造成了危险的氛围」。

此外，奥巴马还强调：「如果这就是我们造成的氛围，那们今后还会有更多人受伤。」

美国4年一度的政治重头戏期中选举将于11月8日登场，总统奥巴马10月28日助选第一站来到乔治亚州，他在亚特兰大郊区激动地对台下超过5000名民众说：「仅仅用选票选出民主党人是不够的。我们需要在各层级的选举中选出好人。全国各地有一些试图破坏我们民主的人，正在竞选将监督下一次选举的职位。如果他们赢了，不知道会发生什么事。」

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