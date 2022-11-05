《柏林晨邮报》：朔尔茨在中国吼地很好

德国/中国

德国总理朔尔茨访华前备受争议，但完成访华后，受到了一些德国媒体的赞扬。

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《南德意志报》指出，德国总理在目前情况下前往中国时，他不仅是为自己和国家，而且是作为自由世界的使者在旅行。他访问北京最强烈的时刻是他长篇大论地抨击了俄罗斯对乌克兰的侵略战争，并概述了其对欧洲和整个世界的破坏性后果，他同时还呼吁中国牢记对和平的责任。但几乎所有的迹象都表明，中国掌权者习近平将在朔尔茨离开后，回到独裁的常规中，并继续支持他的盟友普京，管不顾俄罗斯在全球经济中造成的破坏。

《柏林晨邮报》称赞朔尔茨在北京使用了“清晰的话语”。他谴责中国向外国投资者关闭自己的市场，他警告不要入侵台湾，并呼吁保障人权。总理吼得很好。与他的前任默克尔不同，朔尔茨选择了公开的舞台，而默克尔充其量只是关起门来细声细语地谈问题。朔尔茨做得对。但他在北京取得了什么真正的成就呢？他唯一有形的成功就是德国美茵次的Biontech生产的新冠疫苗将被批准用于居住在中国的外国人。

《新奥斯纳布吕克报》主张德国采取现实的政治路线。柏林不能被习近平的国家资本主义一党专政所吓倒。但以价值观和道德为导向的外交政策在与中国打交道时达到了极限。国家之间的政治首先不是关于再教育，而是关于繁荣共存。因此，德国未来的政治应该对中国的统治者和他们的利益表现出健康的怀疑态度，但不应变得过于偏执。朔尔茨访华是往这个方向的一个开始。

《法兰克福汇报》就外长贝尔伯克的出格表现写道：内阁成员不会公开对总理指手画脚而不受惩罚。但这却正是外长贝尔伯克的所作所为。她公开告诉朔尔茨，他必须在北京解决哪些问题。朔尔茨不必亲自处理这一责难，他有工作人员负责此事。社民党议会党团领袖穆策里希提醒人们，总理不需要任何辅导来完成这样一个艰巨的任务。部长的言论是粗鲁、无纪律和前所未有的。这话说得好，一针见血。但是这样的公开交锋能否理顺三党联盟的内部局势是值得怀疑的，因为在不到一年的时间里，该联盟已陷入相当大的不平衡状态。

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